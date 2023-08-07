中職Live》菜鳥黃勇傳長打、林岱安高飛犧牲打建功！獅4：0象

第三局（獅4：0象）
3下，
3上，陳傑憲選到四壞保送上壘，林益全中外野飛球出局，潘傑楷中間方向穿越安打，一、二壘有跑者，黃勇傳敲出右外野方向越過右外野手頭頂的二壘安打助獅隊再添1分。二、三壘有跑者。林岱安左外野方向高飛犧牲打助獅隊再得1分，二出局，二壘有跑者。羅暐捷被三振，
第二局（獅2：0象）
2下，1出局後陳子豪選到四壞保送上壘，許基宏中外野深遠飛球出局，張仁瑋右外野飛球出局。
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2上，黃勇傳敲安上壘，林岱安選到四壞保送，羅暐捷被三振，林靖凱敲出左外野方向安打再為球隊打回1分，一、二壘有跑者。邱智呈左外野界外飛球出局，蘇智傑中右外野飛球出局。
林靖凱適時安打打下球隊第2分。（記者廖耀東攝）
黃勇傳回壘得分。（記者廖耀東攝）
第一局（獅1：0象）
1下，岳政華右外野飛球出局，江坤宇被三振，王威晨二壘飛球出局。
1上，1出局後蘇智傑 擊出內野滾地安打，陳傑憲敲出右外野平飛二壘安打，二、三壘有跑者林益全內野滾地球出局帶有1分打點，二壘有跑者，潘傑楷飛球出局，3出局。
林益全內野滾地球助隊先馳得點。（記者廖耀東攝）
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統一獅先發打線
1 邱智呈 RF
2 蘇智傑 DH
3 陳傑憲 CF
4 林益全 1B
5 潘傑楷 3B
6 黃勇傳 2B
7 林岱安 C
8 羅暐捷 LF
9 林靖凱 SS
先發投手：江承諺
江承諺。（記者廖耀東攝）
中信兄弟先發打線：
1 岳政華 CF
2 江坤宇 SS
3 王威晨 3B
4 詹子賢 LF
5 陳子豪 DH
6 許基宏 1B
7 張仁瑋 2B
8 陳文杰 RF
9 高宇杰 C
先發投手：鄭凱文
鄭凱文。（記者廖耀東攝）