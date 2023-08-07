中職》富邦仍認為李宗賢未妨礙守備 但不提申訴

富邦悍將總教練丘昌榮上場抗議判決，隨後被驅逐出場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕針對聯盟有關昨天富邦悍將李宗賢的跑壘改判妨礙守備的說明，富邦領隊林華韋指出，擊球跑壘員妨礙守備的構成要件不止偏離三呎線一項而已，希望大家能以更謙虛的態度面對這個play，讓職棒往好的方向發展，富邦也不會提出申訴。

聯盟今天在說明中表示：「技術委員室經審視重播面確認李宗賢未依規定跑在三呎區內，影響守備員傳接球，依據規則5.09（a）（11）之規定改判出局；本年度6月26日季中總教練會議亦有相關議決：「有關擊跑員跑向一壘後段，應依規定跑在三呎區內。」。

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林華韋表示，當時李宗賢在球傳到一壘前就已經踩到壘包，即使一壘手接到球也是安全上壘，更何況那一球是暴傳，一壘手根本沒有守備機會，沒有守備機會又怎麼會形成妨礙守備？

在聯盟棒球規則補述的3.07也提到，擊球跑壘員跑向一壘偏離三呎線外，遭野手傳球碰觸時，經裁判認定影響一壘手守備時，妨礙守備成立，若球傳偏致使一壘手需離開壘包進行守備，即使球碰觸跑離三呎線外擊球跑壘員身體，經裁判認定是野手傳偏造成無可避免的碰觸時，不應以違規跑離三呎線為由而宣告妨礙守備。

林華韋表示，從以上的規則補述可以知道，不是跑離三呎線就是妨礙守備，即使擊球跑壘員碰觸到傳球，也不一定構成妨礙守備，何況李宗賢根本沒有碰觸到球，技術委員只抓著偏離三呎線，而不考慮其它因素，值得商榷，希望聯盟對這個case再做檢討，避免再發生類似的爭議。

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