觀音國民運動中心正式開幕 舉辦小鐵人趣味挑戰賽

觀音國民運動中心正式開幕。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕桃園市長張善政今（7）日上午前往觀音區，出席「桃園市觀音國民運動中心正式開幕暨小鐵人趣味活動」。張市長表示，觀音國民運動中心在2週前開始試營運，共吸引2萬人次到館運動，而在今日正式啟用。為了迎接觀音國民運動中心正式開幕營運，市府也同時舉辦「2023觀音小鐵人趣味挑戰賽」，包括游泳、自行車與跑步等三種競賽項目，希望讓孩子們從小培養運動的精神，未來歡迎觀音、新屋地區的鄉親朋友，多加使用觀音國民運動中心，讓全家大小都更加健康。

張市長指出，感謝台灣中油大力資助觀音國民運動中心4億元的工程經費，以及台電公司也自促協金中撥付部份預算給予支持，提供觀音、新屋區鄉親以及桃科工業園區的職員半價優惠方案。此外，為鼓勵長者多運動，持有本市愛心卡的長者也可以使用敬老愛心卡點數折抵運動中心門票，未來市府也將朝向不僅不扣除點數，還能回饋點數的方向規劃，期盼藉此鼓勵長者多多運動。

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張市長也說，觀音國民運動中心設有綜合球場、游泳池，以及有氧教室等設施，不僅建築外觀設計相當特別，館內設施也非常現代，將來勢必會成為附近地區的亮點，對於觀音、新屋地區的鄉親而言，可說是一大福音，歡迎所有鄉親朋友好好運用館內的設施，讓身體越來越健康。

體育局長許彥輝表示，觀音地區長期缺乏室內運動空間，因此市府規劃於桃園科技工業園區內新建國民運動中心，整體工程由新工處代辦，並由台灣中油股份有限公司挹注工程經費4億元，觀音區公所編列1,400萬元。整體建築造型採用當地特色融入蔚藍海洋及純淨天空的清爽感，以藍、白、橘三種色調交織設計；館內則設有羽球場、桌球室、 25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場等六大核心運動設施。

許局長說，為促進在地民眾運動習慣，市府積極爭取台電公司促協金補助500萬元，為在地民眾推出特別優惠方案，自7月24日起至12月31日止，只要設籍於觀音區和新屋區的鄉親，來館時主動出示身份相關證件（如身分證、戶籍謄本等），即可享有館內所有運動設施半價優惠。此外，桃科工業園區職員來館時主動出示相關工作證明文件（如工作證、員工在職證明等），也可同享此半價優惠。

許局長也指出，銀髮族及低收入戶每週一至週五上午8時至10時及下午2時至4時可免費使用游泳池及體適能中心（國定假日及寒暑假為上午8-10時）。搭配敬老愛心卡政策，擴大使用範圍至運動中心，設籍於桃園年滿65歲（原住民年滿55歲）以上長者，皆享有敬老愛心卡800點，可折抵運動中心門票及場地租借費用，鼓勵長者善加利用培養運動習慣。

今日包括市議員吳進昌、涂權吉、許更生、市府體育局長許彥輝、觀音區長劉草典、台灣中油股份有限公司董事長李順欽、桃園市觀音區桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長黃輝彬、總幹事林文政、信仰體育管理顧問股份有限公司總經理楊欣怡等均一同出席活動。

桃園市政府舉辦「2023觀音小鐵人趣味挑戰賽」。（官方提供）

桃園市政府舉辦「2023觀音小鐵人趣味挑戰賽」。（官方提供）

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