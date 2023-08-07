瓊斯盃》世錦賽國手吉田舞衣飆6顆三分球拿20分 日本狂勝南韓拿3連勝

吉田舞衣。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕日本今天靠著吉田舞衣拿20分，加上18歲奈及利亞留學生伊索潔（Uche Izoje）18分、11籃板帶領，以98：73大勝南韓，是瓊斯盃女子組迄今唯一不敗球隊。

176公分的控衛吉田舞衣是去年日本女籃世錦賽國手，她這次日本職籃香頌隊來台參加瓊斯盃，昨對上以備戰杭州亞運為主的台灣藍，以12投8中的投籃命中率，拿下23分，今天她也維持不錯手感，三分球8投6中，拿下全場最高20分。

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日本此戰火力大爆發，團隊命中率達55.9％，三分球20投12中，有5人得分達雙位數，金田愛奈也有14分，橋口樹得13分，知名祐里得10分，全場最大分差達25分，她們迄今在瓊斯盃陸續擊敗台灣白、台灣藍和南韓，拿下3連勝。

日本隊教練鵜澤潤表示，南韓是很強勁的對手，團隊在攻勢組織要做得更好且確實，才可以贏球，「三連勝很不容易，是球員各司其職且拚盡全力才達成，是很不容易的成就。」

南韓團隊命中率僅39.7％，三分準星僅27.3％，來自台灣的秦安攻下全隊最高17分，也是唯一1人得分達雙位數。

吉田舞衣拿下20分。（記者林正堃攝）

吉田舞衣。（記者林正堃攝）

吉田舞衣。（記者林正堃攝）

吉田舞衣。（記者林正堃攝）

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