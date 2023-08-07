MLB》美媒呼籲大谷應該要多休息！ 心痛直言：如果天使...

美媒認為大谷翔平應該要多休息一點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在最近頻繁因為抽筋影響出賽狀況，讓不少人對他的狀況感到擔憂，有美媒就直言，若是天使能夠再強一點的話，那麼大谷翔平就能減輕一點負擔。

天使隊日籍好手大谷翔平在本季有望挑戰大聯盟史上最佳的賽季之一，因為他在打擊區上的表現正朝生涯最佳的成績邁進，且雖然投球表現僅是比聯盟平均好一點的水準，但他在投、打兩端的二刀流的演出，依舊為球隊帶來巨大貢獻。

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不過大谷翔平最近不只一次在場上因為抽筋退場，包含7月29日在對藍鳥滿壘時因雙腿抽筋被換代打無法為球隊建功，8月4日對水手時因為手指抽筋提早以投手身分退場，都顯示大谷翔平最近的身體恐怕並沒有像過往百分之百的狀態。

更慘的是，儘管天使隊在交易大限「All in」為了讓球隊挺進季後賽，諸多操作也都獲得普片好評，不過天使卻在大限後苦吞6連敗，勝率跌破5成，距離美聯外卡也來到多達7.0場勝差，與季後賽漸行漸遠。

美媒《Yardbarker》的記者莫里斯（Sarah Morris）就表示，如果天使有支更強的球隊，大谷翔平就可以減輕自己對獲勝的責任感，同時莫里斯也直言，29歲的大谷翔平應該需要更多的休息時間，以及更少的壓力，如此一來才能夠讓他幫助球隊獲勝。

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