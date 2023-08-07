中職》富邦妨礙守備爭議 餅總怎麼看？

富邦悍將李宗賢跑在線內，遭判妨礙守備。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕富邦悍將昨對統一獅出現李宗賢跑壘爭議，得2分經重播輔助判決變妨礙守備，獅隊總教練林岳平不諱言，這項條文在季中總教練會議是討論重點，「當時有特別提到，擊球跑壘員只要跑在線內，有影響守備傳球或接捕，都構成妨礙守備。」

聯盟季前就曾針對跑一壘相關條文跟各隊討論過，上半季因味全龍有出現妨礙守備的跑壘，測試會當天又召開小型總教練會議補述規則。餅總說，「跑在線內就是構成妨礙守備，不是暴傳和接捕問題。」

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餅總透露，當時裁判有說，最大限度可以接受到跑者的左腳是踩在線上，「這代表他人是在三呎區內。」

下半季聯盟公告的重播輔助判決規則，明定「妨礙守備」是不可挑戰項目，不過昨天裁判第一時間並非判決「妨礙守備」，獅隊想挑戰翻盤項目就不是「妨礙守備」，而是想看「跑者是否跑在線內」。

獅隊捕手陳重羽就說，昨天傳一壘時發現有點壓迫，傳球角度有點不一樣，當然自己也因為急著傳，球有點偏掉，「投出去後，發現跑者在線內，我問裁判，可以挑戰嗎，他說覺得跑者跑在裡面就可以。」

陳重羽示意休息室，餅總請求輔助判決，獲得裁判同意。餅總說，「我請求看他（李宗賢）是不是跑在線內，至於能不能看是裁判的權利。」

富邦總教練丘昌榮當下氣到被趕出場，餅總能感同身受，「當然，如果是我，一定也會不舒服，但我必須要做出這樣的爭取。雖然最終還是輸了...。」

陳重羽。（記者廖耀東攝）

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