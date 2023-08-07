中職》南韓跑跑卡丁車聯賽第一人！ 冠軍「爆哥」降臨中信兄弟主場

爆哥將擔任開球嘉賓。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟將於8/12（六）、8/13（日）在洲際棒球場舉辦「AORUS GAME DAY」闖關遊戲主題日，此次與AORUS跨界合作，更邀請跑跑卡丁車韓職聯賽冠軍「爆哥」劉昶亨（NEAL）蒞臨球場開球!喜愛中信兄弟與電競遊戲的球迷朋友們千萬不要錯過!

2022年勇闖韓國電競跑跑卡丁車聯賽的爆哥，是首位獲得韓國聯賽個人組冠軍的外籍選手、也是電競史上唯一一位在三次不同比賽中首次出賽就贏得冠軍的實力派戰將！這次將擔任8/13（日）的開球嘉賓，為中信兄弟開出精采好球!

請繼續往下閱讀...

活動兩日將規劃一系列主題闖關活動，於場內場外進行AORUS GAME 大挑戰，闖關內容包含AORUS品牌大使中信兄弟隊長王威晨、當家小可愛江坤宇小知識與AORUS電競相關問答!只要完成全部關卡，就有機會抽中AORUS 15電競筆電、4K電競螢幕等多項好禮!

內野進場贈品將提供AORUS品牌大使帥氣代言人王威晨和江坤宇 「玩勝」L夾！只要憑活動兩日內野門票，即可領取，數量有限送完為止!

8/12（六）-8/13（日）邀請最優秀的玩家一起來到洲際棒球場一起為中信兄弟應援!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法