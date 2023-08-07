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世大運羽球》混雙葉宏蔚/李佳馨直落二奪冠 台灣第10金到手

2023/08/07 18:39

混雙葉宏蔚、李佳馨奪金牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕成都世大運羽球混雙決賽上演「台灣內戰」，葉宏蔚／李佳馨以21：15、21：17擊敗李芳至／鄧淳薰，拿下金牌，台灣代表團本屆第10金到手。

台灣羽球代表隊在賽程最終日混雙「金包銀」，加上混團金牌，以及女單許玟琪、男雙柏禮維／李芳至的銅牌，本屆拿下2金、1銀、2銅。台灣代表團的總獎牌數也來到10金、17銀、17銅，暫居第8。

李佳馨是2017年台北世大運混合團體金牌，當年還跟王齊麟在混雙奪冠，她在今年成都世大運完成混團連霸之外，今天再與葉宏蔚奪冠，在混雙也順利衛冕。

混雙世界排名16名的葉宏蔚／李佳馨， 2人曾在今年7月初拿到超級300系列美國羽球公開賽冠軍，對上在世大運臨時搭檔的李芳至／鄧淳薰，在實力跟默契都高人一等，以11：6進入技術暫停，之後都維持至少4分的領先，首局以21：15拿下。

比賽進入第二局，葉宏蔚／李佳馨一度因亂流在比賽前段陷入落後，在逆轉後又因失誤連發被逼成11：11，好在之後回穩連拿3分擴大領先，在15：13時連得3分，終場以21：17勝出奪金，李芳至／鄧淳薰也拿下一面銀牌。

混雙李芳至、鄧淳薰獲得銀牌。（大專體總提供）

葉宏蔚／李佳馨奪金。（大專體總提供）

台灣兩組人馬金包銀。（大專體總提供）

李芳至／鄧淳薰拿下銀牌。（大專體總提供）

混雙葉宏蔚、李佳馨奪金。（大專體總提供）

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