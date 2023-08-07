世大運游泳》女子50自決賽第6！學霸黃渼茜創生涯最佳名次

黃渼茜。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕成都世界大學運動會游泳賽事壓軸日，台灣師大博士生黃渼茜臨別秋波，女子50公尺自由式決賽游出25秒49 ，雖然未能再度改寫昨晚創下的25秒42全國紀錄，第6名已是生涯最佳戰績。

北一女中畢業，還是台灣大學生物環境系統工程系與台師大體育博班高材生，頂著學霸光環的黃渼茜，不只會游泳也很會唸書，週日50自預賽及準決賽才兩度超越自己保持的全國紀錄。週一晚間女子50自決賽排第7水道，出發反應時間0.66秒的她，下水後加速衝刺，第6名觸壁，25秒49 與預賽相同，即使無緣站上頒獎台，仍締造我國女子最佳名次。

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黃渼茜也是女子50公尺蝶式的全國紀錄保持人，上屆2019年拿坡里世大運挺進決賽，已榮膺台灣女子泳將第一人，並且拿到第7名；本屆50蝶她雖然準決賽止步，卻在50自締造佳績，不但把自己2021年全大運締造25秒59國內障礙送進歷史，世大運名次還更上層樓，可說收獲滿滿。

本屆女子50自前3名，由中國地主奧運名將張雨霏24秒29強勢留下金牌，也是唯一游進25秒內；銀牌南非加拉查（Erin Paige Gallagher）25秒05、銅牌賽普勒斯安東妮奧（Kalia Antoniou）25秒14。

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