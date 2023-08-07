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瓊斯盃》本想抓伊朗拿首勝 台灣白以11分擊敗潔丹尼爾領軍的菲律賓

2023/08/07 20:38

台灣白勝場開張。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕吞下2連敗的台灣白，今天對上實力不俗的菲律賓轟進14顆三分球，其中戴宜庭拿下19分，共5人得分達雙位數，終場以94：83收下本屆瓊斯盃女子組的第1勝。

台灣白前2場的三分球準星欠佳，但今天找回手感，全場37投14中，戴宜庭包辦5顆，林玉書、劉惠茹各有3顆，此外，張譯文有17分，游沁樺15分，劉惠茹拿14分，楊婉琳有12分，且團隊整場比賽最多領先16分。

教練柯孟儀坦言，其實原本設定是想先拿下伊朗，畢竟菲律賓實力不俗，而且之前還贏過台灣女籃，因此能先贏下菲國真的很開心。

由於菲律賓在首日對上一軍的台灣藍，也差點逼出逆轉勝，因此今天以年輕球員為主的台灣白能以11分之差勝出，確實不容易，戴宜庭表示，「不管對手是誰，站上場就要有信心，要先相信會贏，才能贏球。」

游沁樺因為先前參加U19世界盃，7月最後一週才隨台灣白訓練，今天她表現不俗，除了進攻有發揮，防守菲律賓主力潔丹尼爾也建功，讓柯孟儀大讚，「我覺得她個人才，而我身為台灣白教練，也有義務要培養她。」

戴宜庭上籃得分。（記者林正堃攝）

戴宜庭奮力抓下籃板球。（記者林正堃攝）

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林玉書。（記者林正堃攝）

王游乙文。（記者林正堃攝）

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