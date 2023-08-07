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U12世界盃》包辦台灣隊4打點 沈偉凡被譽「花蓮之光」

2023/08/07 20:44

台灣U12少棒隊中，有五位來自花蓮縣的優秀選手，被譽為「花蓮之光」。（楊均濰提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕骨幹由花蓮縣少棒隊組成的U12台灣少棒隊，其中來自花蓮市中原國小的沈偉凡，昨晚在對美國的冠軍戰中，腳部受傷情況下，一人打下台灣隊所有的4分打點（包括1支2分全壘打），被譽為「花蓮之光」；熱愛棒球的縣長徐榛蔚，除了親自前往現場加油打氣外，強調將會全力支持基層棒球，讓花蓮成為棒球的搖籃。

U12台灣少棒隊在昨晚冠軍戰中，以10比4不敵平均身高超過20公分的美國隊，其中來自中原國小的沈偉凡，連兩戰傷退仍不放棄先發機會，全場掃出二壘安打及全壘打，包辦台灣隊全部的4分打點，不放棄的精神鼓舞全國球迷；冠軍戰輸球後，哭紅了雙眼、不甘心流下傷心的淚水，還感性地說，「國中加油！U15再見面！」此舉也振奮了花蓮鄉親。

中原國小校長干仁賢在臉書上說，輸了以後再贏回來，偉凡的表現真的很棒，中原國小球隊的學弟們也要要繼續努力，向學長看齊，2年後把冠軍留在台灣。

縣長徐榛蔚表示，她在冠軍戰前與美國的首戰中，已和立委傅崐萁前往台南為小選手們加油打氣，前晚也與中原國小選手們，透過大螢幕觀賞花蓮子弟的表現，尤其今年的主幹是由花蓮縣選手組成，讓鄉親們與有榮焉；小選手們不畏對手人高馬大，用技術和士氣拚戰到最後，展現出令大人們都自嘆不如的勇氣和毅力，每一位小選手都是台灣的英雄，花蓮縣將會做基層棒球的後盾。

花蓮縣這次入選U12少棒隊的選手，包括太巴塱國小高聖凱、黃譯皜、曾祈嘉、中原國小沈偉凡及新城國小鄭奇恩等5人，總教練由太巴塱國小陳明仁擔任；組隊後在花蓮縣國福棒球場集訓，不少花蓮鄉親在訓練期間紛紛前往加油，冠軍戰飲恨也讓人扼腕不已。

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