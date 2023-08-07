世大運》台灣代表團奪10金、46面獎牌 創境外參賽歷年最佳成績

台灣羽球混雙金包銀。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕葉宏蔚／李佳馨在今天在羽球混雙決賽以21：15、21：17擊敗李芳至／鄧淳薰，台灣代表團在賽程最終日以「金包銀」收尾，本屆累計10金、17銀、19銅，10面金牌、46面獎牌，刷新我在境外參加世大運的最佳成績。

撇除「地主優勢」的台北世大運，台灣代表團本屆的金牌數、總獎牌數，已刷新2019年拿坡里世大運的9金、13銀、10銅，共32面獎牌的成績。

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台灣代表團還在此次賽會誕生2個全國紀錄，包括田徑好手彭名揚在男子400公尺跨欄跑出48秒62奪金，改寫陳天文在2001年北京世大運的48秒63成績，締造新猷，並一舉達標巴黎奧運。游泳女將黃渼茜雖沒有獎牌進帳，但她2度刷新全國最佳，締造女子50公尺的25秒42新紀錄。

彭名揚（中）在世大運「三喜臨門」奪400公尺跨欄金牌，並締造全國紀錄、達標巴黎奧運。（資料照，大專體總提供）

此外，根據體育署資料，台灣網球代表隊在本屆囊括5金、1銀、1銅，歷屆已累計27金、11銀、21銅，在賽史排名各國之最，史上第2為蘇聯18金、16銀、12銅。

台灣網球代表隊在本屆囊括5金、1銀、1銅。（資料照，大專體總提供）

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