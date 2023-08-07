瓊斯盃》台灣藍人人有功練 陳晏宇、黃鈴娟合轟32分狂勝伊朗

台灣藍擊敗伊朗。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕面對實力差一截的伊朗，台灣藍人人都有功練，12人上陣有11名球員得分，陳晏宇拿最高20分，黃鈴娟投進4顆三分球，拿12分，終場以77：58狂勝，本屆瓊斯盃戰績為2勝1負。

以備戰杭州亞運為主的台灣藍，首戰以89：85逆轉險勝菲律賓，第2戰面對日本職籃香頌隊卻以83：93落敗。

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今天對上前2場平均輸24.5分的伊朗，台灣藍也把握機會讓更多輪替上場，包括前2場都沒登錄的楊芷瑜也首度登場，劉昕妤也打了快21分鐘，此外，得分主力陳晏宇依舊發揮強勢，10投7中，還投進3顆三分球，但她認為，這還不是最佳狀態，希望能以賽代訓，在最後2場繼續調整。

伊朗的維齊爾（Delaram VAKILI）轟進7顆三分球，攻下21分，卡夢內（Negin RASOULIPOUR KHAMENEH）15分居次，但球隊吞下3連敗，迄今一勝難求。

黃鈴娟試圖抄球。（記者林正堃攝）

林育庭。（記者林正堃攝）

劉昕妤賞給伊朗火鍋。（記者林正堃攝）

潘姿吟拉桿上籃得分。（記者林正堃攝）

鄭伊秀。（記者林正堃攝）

伊朗的維齊爾轟進7顆三分球，攻下21分。（記者林正堃攝）

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