中職》終於贏兄弟！ 餅總笑呵呵：很久了

統一獅終止對兄弟8連敗。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅一掃前6戰得6分的打線低潮，開場連4局得分，外帶先發投手江承諺本季初登板5局無失分，助隊以6：0終止對戰兄弟8連敗，避免刷新2020年對兄弟11連敗的隊史對戰單一球隊最長紀錄。

談到暌違2個月再贏兄弟，獅隊總教練林岳平說，「呵呵呵，很久了。」獅隊前4局拿6分，餅總也直呼是近期比較罕見的現象，關鍵在於陳傑憲調三棒，成功催化打線。

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餅總說，利用陳傑憲的高上壘率，串聯四棒較有經驗的林益全，製造不需安打就能得分的局面。「神全」在1、4局分別靠滾地球、高飛犧牲打敲進2分打點。

獅隊陳傑憲擔任第三棒打者。（記者廖耀東攝）

內野手林祖傑扭傷腳踝，獅隊拉上黃勇傳頂替，前2打數棒打鄭凱文，包括生涯首支二壘安打、首分打點。餅總指出，祖傑受傷，近期較上來的都是在二軍打得很好，「剛好兄弟是凱文投，試看看有沒有機會突破。」

黃勇傳賽前13打數僅敲1安，這次再升上一軍首戰就雙安出擊，他說，第一次上一軍時難免緊張，後來學著去克服、調適，「在二軍練習加強打擊的不足，狀況有回來，希望這個感覺和節奏能持續下去。」

黃勇傳。（記者廖耀東攝）

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