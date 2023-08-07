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女足世界盃》牙買加能否不失球？哥倫比亞小分穩中求勝

2023/08/07 22:37

牙買加女足在分組賽拿下1勝2和以分組第二晉級16強，且只有踢進1球。（資料照）

特約作者：勞倫斯

比賽時間：08/08 16：00 〔16強賽〕牙買加vs哥倫比亞

牙買加女足在分組賽拿下1勝2和以分組第二晉級16強，有趣的是他們僅僅以一個進球就取的晉級資格，而這唯一的進球是在對戰巴拿馬時靠著角球開到禁區，由後衛史瓦比（Allyson Swaby）頭鎚進網。即便進球數偏少，但是陣中球員表現依然不差，效力於熱刺女足的斯彭斯（Drew Spence）的自由球相當夠水準。

哥倫比亞女足分組賽以2勝1敗拿下分組第一取得晉級資格，最關鍵的是他們以2：1擊敗世界第二的德國，效力於皇家馬德里女足的年輕新秀凱塞多（Linda Caicedo）表現相當亮眼，在面對韓國及德國女足各攻進一球，展現了大將之風。

這一場對役台灣運彩開出哥倫比亞女足讓分，哥倫比亞女足世界排名25，高於牙買加的43有一段差距，而且哥倫比亞三戰一共取得4個進球，優於牙買加的1球。特別注意，首先要考慮到牙買加3戰一球未失，能晉級的16強靠的就是不失球，因此合理預估，這一場哥倫比亞雖進攻能力不俗，但是應不至於開出大比數，可以選擇小分。

但是小分賠率不高，以賠率角度考量，那關鍵就是牙買加能否頂得住不失球？牙買加在面對巴西女足，面對8次的射正挺過不失球，這是他們晉級的關鍵，但是通常到了淘汰賽階段，一些分組賽定律通常容易破功，相較之下哥倫比亞整體攻守內容較為穩健，有機會小比分取勝，高賠率的選項可以考慮0：1、0：2哥倫比亞勝出的正確比分。

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