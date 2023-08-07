女足世界盃》強權法國輕取摩洛哥 保守取勝才是王道

法國被看好有望勝出。（資料照）

比賽時間：08/08 19：00 〔16強賽〕摩洛哥vs法國 特約作者：布萊恩小宇

摩洛哥女足身為本屆世界盃中，一支極為特別的晉級球隊，首先在第一場比賽0：6慘敗給德國後，連續兩場比賽以1：0勝出，也順利晉級淘汰賽，小組賽中讓德國被淘汰，且在-4淨失球的情況下還能晉級，確實跌破大家眼鏡。

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法國儘管最後以分組第一出線，但其實第一場的意外和局，讓大家有點冒冷汗，不過迅速在後續兩場比賽恢復水準，共打入8個進球，進攻端絲毫不用擔心，特別是拿下帽子戲法的迪亞尼（Kadidiatou Diani），表現讓人放心，雖然整場也是被巴拿馬進了3球，但在6個進球的掩護下，絲毫不用有太大的壓力。

雙方在實力上差距巨大，加上法國在後續兩場比賽充分展現自己的競爭力，進攻端的表現十分理想，而摩洛哥的後續兩場比賽表現得也是可圈可點，這兩支球隊在後續兩場的勝利，無疑對球隊有著非常大的士氣提振，但對於法國來說，原先強隊的輕鬆晉級，到後續的美國隊滑鐵盧，誰都不想成為第二支被爆冷的隊伍，加上盃賽確實什麼事情都會發生，沒有絕對的強隊，在場上專注才是最重要的事情；對摩洛哥來說，出現了瑞典晉級的結果，也是讓摩洛哥知道並不是沒有讓法國翻車的可能，這場比賽法國佔據了各項優勢，但基於美國前車之鑑，想必很難出現像日本、西班牙這種血洗對手的場面，畢竟贏球是只要贏一分就贏，保守取勝才是重點，看好法國以2：0、3：0勝出。

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