晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

女足世界盃》強權法國輕取摩洛哥 保守取勝才是王道

2023/08/07 22:40

法國被看好有望勝出。（資料照）

比賽時間：08/08 19：00 〔16強賽〕摩洛哥vs法國 特約作者：布萊恩小宇

摩洛哥女足身為本屆世界盃中，一支極為特別的晉級球隊，首先在第一場比賽0：6慘敗給德國後，連續兩場比賽以1：0勝出，也順利晉級淘汰賽，小組賽中讓德國被淘汰，且在-4淨失球的情況下還能晉級，確實跌破大家眼鏡。

法國儘管最後以分組第一出線，但其實第一場的意外和局，讓大家有點冒冷汗，不過迅速在後續兩場比賽恢復水準，共打入8個進球，進攻端絲毫不用擔心，特別是拿下帽子戲法的迪亞尼（Kadidiatou Diani），表現讓人放心，雖然整場也是被巴拿馬進了3球，但在6個進球的掩護下，絲毫不用有太大的壓力。

雙方在實力上差距巨大，加上法國在後續兩場比賽充分展現自己的競爭力，進攻端的表現十分理想，而摩洛哥的後續兩場比賽表現得也是可圈可點，這兩支球隊在後續兩場的勝利，無疑對球隊有著非常大的士氣提振，但對於法國來說，原先強隊的輕鬆晉級，到後續的美國隊滑鐵盧，誰都不想成為第二支被爆冷的隊伍，加上盃賽確實什麼事情都會發生，沒有絕對的強隊，在場上專注才是最重要的事情；對摩洛哥來說，出現了瑞典晉級的結果，也是讓摩洛哥知道並不是沒有讓法國翻車的可能，這場比賽法國佔據了各項優勢，但基於美國前車之鑑，想必很難出現像日本、西班牙這種血洗對手的場面，畢竟贏球是只要贏一分就贏，保守取勝才是重點，看好法國以2：0、3：0勝出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。