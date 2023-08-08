MLB》不交易大谷翔平卻「災難性展開」 天使能締造3.3％的奇蹟？

天使若打不進季後賽，大谷翔平離隊的機率恐怕將會大增。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在交易大限前採取一切努力，為的就是在下半季力拚外卡席次搶進季後賽，不過《紐約郵報》撰文直言，他們取得「災難性展開」，讓狀況完全以球隊事與願違的方式發展。

天使被水手橫掃後，苦吞交易大限結束後的6連敗，勝率跌落5成，更慘的是還落後美聯外卡第三名的藍鳥達7場勝差，更慘的是，他們如果想要打進季後賽，還得超越紅襪、洋基與水手等球隊。

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而且這一切慘況，還是在天使決定不交易今年結束就會成為自由球員的大谷翔平後才發生的，因為球隊很清楚他有可能會在今年冬天離開天使。事實上，天使也確實引進許多球員來幫助他們為季後賽進行最後衝刺，因為天使的奪冠窗口，有可能會在大谷翔平離開後就關閉。

《紐約郵報》記者Christian Arnold直言，諷刺的是，天使在交易大限後一勝未得，根據《FanGraphs》計算，天使現在挺進季後賽的機率剩下3.3%，《Baseball Reference》認為他們挺進季後賽的機率為3.4%，無論哪個都是幾乎微乎其微的機率。

天使左投安德森（Tyler Anderson）在接受《洛杉磯時報》訪問時指出，他認為還剩下很多場比賽，「所有人說得好像本季已經要結束了一樣，但其實還有很多場比賽要打。」「我們都知道從現在開始，比賽會變得很激烈。只要打乾淨俐落的棒球就能夠給我們機會。」

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