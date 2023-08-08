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MLB》大聯盟版「拳上」衝突懲處出爐 遭KO的安德森吞6場禁賽

2023/08/08 07:42

白襪前天作客守護者之戰，兩隊看板球星安德森（右）與拉米瑞茲（左）發生肢體衝突。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪前天作客守護者之戰，兩隊看板球星安德森（Tim Anderson）與拉米瑞茲（Jose Ramirez）發生肢體衝突，引發雙方板凳清空。大聯盟今天宣布，安德森將被禁賽6場，而拉米瑞茲則將被禁賽3場。兩人都選擇上訴。

此戰6局下，拉米瑞茲敲長打後撲上二壘，他不滿白襪明星游擊手安德森的觸殺方式，直接起身用手指來指著安德森。接著安德森脫掉手套、擺出拳擊架式，當場上演大聯盟版的「拳擊賽」，卻被拉米瑞茲「KO」擊倒，兩隊板凳也隨之清空。

雙方之後又發生第二波衝突，這也讓白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol），和守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）和三壘指導教練薩柏（Mike Sarbaugh）都被趕出場。

白襪球星安德森（右）與守護者球星拉米瑞茲（中）發生肢體衝突。（資料照，美聯社）

大聯盟官方宣布，安德森將被禁賽6場，拉米瑞茲則禁賽3場，都各被處金額不明的罰款；守護者投手克拉斯（Emmanuel Clase）、葛里佛、法蘭柯納、薩柏都被禁賽1場，罰款金額不公開；此外，白襪投手寇派克（Michael Kopech）和守護者外野手阿里亞斯（Gabriel Arias）都收到未公開金額的罰款處分。

「當這樣的事情發生時，你知道會付出代價。」法蘭柯納說，拉米瑞茲將會上訴，自己希望他的禁賽場次可以降低，因為他是一名如此優秀的選手，「如果你是主場球隊、或是你希望你的球員不被處罰，但你也希望對手遭受20場的禁賽懲處，但這可能不是事情應該運作的方式。」

白襪球星安德森（右）與守護者球星拉米瑞茲（中）發生肢體衝突。（資料照，美聯社）

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