MLB》貝茲當英雄轟超前滿貫砲寫超狂紀錄 道奇逆轉教士奪2連勝

貝茲(右)4局上敲出超前滿貫砲,幫助道奇逆轉勝教士。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕國聯西區龍頭道奇「核彈頭」貝茲(Mookie Betts)今天在與教士一役中當英雄,4局上敲出致勝滿貫砲,助隊終場以13:7逆轉,收下2連勝,4連戰也取得3勝1敗的佳績。

道奇先發投手岡索林(Tony Gonsolin)3局下遭遇大亂流,單局狂失5分,包括坎普沙諾(Luis Campusano)的中外野2分砲,不過前4局有效壓制道奇打線的魯戈(Seth Lugo),在4局上崩盤,單局挨6安狂失8分,貝茲更是扛出超前的滿貫砲,這是他生涯第5支超前滿貫砲,追平大聯盟紀錄,道奇以8:5超前。

貝茲這一發滿貫砲是生涯第6發,也幫助道奇在本季累積11支,已經追平隊史在2021年所創下的單季紀錄,有望再創新猷。

道奇6局上再狂灌5分,赫南德茲(Enrique Hernandez)也貢獻一發陽春砲,道奇此役狂掃15安,奧特曼(James Outman)繳出單場4安鐵支的表現,道奇終場以13:7贏下這場瘋狂打擊戰。

岡索林雖然先發6局失6分,但靠著強力打線護援下,勇奪本季第7勝;魯戈主投3.1局掉8分,苦吞本季第8敗。

