MLB》貝茲當英雄轟超前滿貫砲寫超狂紀錄 道奇逆轉教士奪2連勝

貝茲（右）4局上敲出超前滿貫砲，幫助道奇逆轉勝教士。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區龍頭道奇「核彈頭」貝茲（Mookie Betts）今天在與教士一役中當英雄，4局上敲出致勝滿貫砲，助隊終場以13：7逆轉，收下2連勝，4連戰也取得3勝1敗的佳績。

道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）3局下遭遇大亂流，單局狂失5分，包括坎普沙諾（Luis Campusano）的中外野2分砲，不過前4局有效壓制道奇打線的魯戈（Seth Lugo），在4局上崩盤，單局挨6安狂失8分，貝茲更是扛出超前的滿貫砲，這是他生涯第5支超前滿貫砲，追平大聯盟紀錄，道奇以8：5超前。

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貝茲這一發滿貫砲是生涯第6發，也幫助道奇在本季累積11支，已經追平隊史在2021年所創下的單季紀錄，有望再創新猷。

道奇6局上再狂灌5分，赫南德茲（Enrique Hernandez）也貢獻一發陽春砲，道奇此役狂掃15安，奧特曼（James Outman）繳出單場4安鐵支的表現，道奇終場以13：7贏下這場瘋狂打擊戰。

岡索林雖然先發6局失6分，但靠著強力打線護援下，勇奪本季第7勝；魯戈主投3.1局掉8分，苦吞本季第8敗。

Mookie Betts said



“Oh you scored 5 runs in an inning?That’s cute. How’s 8 runs sound?” pic.twitter.com/nAfMIdusBh — Blake Harris （@BlakeHHarris） August 7, 2023

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