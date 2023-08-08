晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》玻璃心？金鶯主播講一段話竟傳遭停播 讓洋基主播開酸

2023/08/08 09:16

金鶯隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊主播布朗（Kevin Brown）在上個月的一場賽事轉播中，談到球隊過去敗場數一事，如今傳出遭到無限期停播。美國權威媒體《The Athletic》證實布朗遭停播的消息，但金鶯隊否認布朗遭停播，並稱他近期將回歸主播台。

美國運動網站《Awful Announcing》最早披露布朗遭停播的訊息，《The Athletic》向多位人士確認這項消息這也讓洋基主播麥克凱（Michael Kay）就在節目上批評金鶯隊，「這讓金鶯隊看起來如此渺小、無足輕重，就像小聯盟一樣。」

布朗當時在7月23日的比賽，並照著轉播圖卡的資訊說出，「金鶯隊最近在光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）的近15個系列賽都輸了。」、「過去三年在這18場比賽只贏得3勝，（金鶯隊）今年在純品康納球場已經取得3勝2敗的成績。」

根據當時比賽的轉播圖卡顯示，「金鶯隊前一次在純品康納球場贏得系列賽，是在2017年7月23日至7月25日的時候；本季在純品康納球場5場比賽拿到3勝；從2020年至2022年的三年期間，金鶯隊在這共打21場只贏得3場比賽。」

不過，布朗自從7月26日以後就沒有出現在轉播台。根據《The Athletic》指出，一名消息人士透露，布朗被停職是因為球隊老闆認為他的評論，讓球隊聽起來很吝嗇。

金鶯隊目前是美聯東區龍頭，全大聯盟戰績僅次於國聯的勇士隊。金鶯隊前一次打進季後賽，已經是2016年的時候。

金鶯隊向《Awful Announcing》發出一份聲明，否認布朗被停止，他們也宣布布朗將重回主播台，「我們不對人事發表評論，我們期待不久後再次聽到Kevin的聲音。」；而布朗尚未回應遭停職一事，他在美國時間週一也拒絕《Baltimore Banner》的採訪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。