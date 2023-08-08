MLB》玻璃心？金鶯主播講一段話竟傳遭停播 讓洋基主播開酸

金鶯隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊主播布朗（Kevin Brown）在上個月的一場賽事轉播中，談到球隊過去敗場數一事，如今傳出遭到無限期停播。美國權威媒體《The Athletic》證實布朗遭停播的消息，但金鶯隊否認布朗遭停播，並稱他近期將回歸主播台。

美國運動網站《Awful Announcing》最早披露布朗遭停播的訊息，《The Athletic》向多位人士確認這項消息。這也讓洋基主播麥克凱（Michael Kay）就在節目上批評金鶯隊，「這讓金鶯隊看起來如此渺小、無足輕重，就像小聯盟一樣。」

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布朗當時在7月23日的比賽，並照著轉播圖卡的資訊說出，「金鶯隊最近在光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）的近15個系列賽都輸了。」、「過去三年在這18場比賽只贏得3勝，（金鶯隊）今年在純品康納球場已經取得3勝2敗的成績。」

根據當時比賽的轉播圖卡顯示，「金鶯隊前一次在純品康納球場贏得系列賽，是在2017年7月23日至7月25日的時候；本季在純品康納球場5場比賽拿到3勝；從2020年至2022年的三年期間，金鶯隊在這共打21場只贏得3場比賽。」

不過，布朗自從7月26日以後就沒有出現在轉播台。根據《The Athletic》指出，一名消息人士透露，布朗被停職是因為球隊老闆認為他的評論，讓球隊聽起來很吝嗇。

金鶯隊目前是美聯東區龍頭，全大聯盟戰績僅次於國聯的勇士隊。金鶯隊前一次打進季後賽，已經是2016年的時候。

金鶯隊向《Awful Announcing》發出一份聲明，否認布朗被停止，他們也宣布布朗將重回主播台，「我們不對人事發表評論，我們期待不久後再次聽到Kevin的聲音。」；而布朗尚未回應遭停職一事，他在美國時間週一也拒絕《Baltimore Banner》的採訪。

Orioles broadcaster Kevin Brown has been suspended indefinitely for making these comments about the Orioles' record against the Rays pic.twitter.com/uoSnReAI7S — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 7, 2023

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