MLB》玻璃心？金鶯主播講一段話竟傳遭停播 讓洋基主播開酸

金鶯隊。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯隊主播布朗(Kevin Brown)在上個月的一場賽事轉播中,談到球隊過去敗場數一事,如今傳出遭到無限期停播。美國權威媒體《The Athletic》證實布朗遭停播的消息,但金鶯隊否認布朗遭停播,並稱他近期將回歸主播台。

美國運動網站《Awful Announcing》最早披露布朗遭停播的訊息,《The Athletic》向多位人士確認這項消息。這也讓洋基主播麥克凱(Michael Kay)就在節目上批評金鶯隊,「這讓金鶯隊看起來如此渺小、無足輕重,就像小聯盟一樣。」

布朗當時在7月23日的比賽,並照著轉播圖卡的資訊說出,「金鶯隊最近在光芒主場純品康納球場(Tropicana Field)的近15個系列賽都輸了。」、「過去三年在這18場比賽只贏得3勝,(金鶯隊)今年在純品康納球場已經取得3勝2敗的成績。」

根據當時比賽的轉播圖卡顯示,「金鶯隊前一次在純品康納球場贏得系列賽,是在2017年7月23日至7月25日的時候;本季在純品康納球場5場比賽拿到3勝;從2020年至2022年的三年期間,金鶯隊在這共打21場只贏得3場比賽。」

不過,布朗自從7月26日以後就沒有出現在轉播台。根據《The Athletic》指出,一名消息人士透露,布朗被停職是因為球隊老闆認為他的評論,讓球隊聽起來很吝嗇。

金鶯隊目前是美聯東區龍頭,全大聯盟戰績僅次於國聯的勇士隊。金鶯隊前一次打進季後賽,已經是2016年的時候。

金鶯隊向《Awful Announcing》發出一份聲明,否認布朗被停止,他們也宣布布朗將重回主播台,「我們不對人事發表評論,我們期待不久後再次聽到Kevin的聲音。」;而布朗尚未回應遭停職一事,他在美國時間週一也拒絕《Baltimore Banner》的採訪。

Orioles broadcaster Kevin Brown has been suspended indefinitely for making these comments about the Orioles' record against the Rays pic.twitter.com/uoSnReAI7S