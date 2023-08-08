晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平不要放棄！ 日媒期待天使上演「1.5％的奇蹟」

2023/08/08 09:03

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使在交易大限前積極補強，就是為了力拚睽違9年的季後賽，未料8月一勝難求，苦吞6連敗，大谷翔平與季後賽漸行漸遠，不過日本體育記者三尾圭期盼，天使能夠上演紅雀「1.5％的奇蹟」。

天使在交易大限前宣布不賣掉大谷翔平，為了季後賽大動作補強，天使在交易大限前晉級季後賽的機率有22.7％，不過8月至今一勝難求，苦吞6連敗，目前戰績為56勝57敗，在美聯西區排名第4，落後龍頭遊騎兵10.5場勝差，外卡方面，落後第3名的藍鳥7場勝差，前面還有紅襪、洋基、水手等球隊要超越，季後賽之路十分艱辛，晉級機率只有2.1％。

日本體育記者三尾圭撰文指出，天使要拿下外卡勢必要拿下90勝，目前還剩49場比賽，至少要繳出34勝15敗、勝率0.694的成績。

天使晉級季後賽的機率看似微乎其微，但過去曾有球隊達成奇蹟壯舉，三尾圭點出2021年的紅雀，他們當時在8月5日前晉級季後賽的機率只有1.5％，不過他們在最關鍵的9月拉出一波17連勝，打出37勝17敗的佳績，成功拿下國聯最後一個外卡名額。

天使總教練奈文（Phil Nevin）在球隊苦吞6連敗時曾表示，每個人都認為天使已經被淘汰了，此時更加要展現不放棄的態度，如今要打進季後賽需要奇蹟，全隊會努力戰鬥到最後一刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。