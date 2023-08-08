MLB》大谷翔平不要放棄！ 日媒期待天使上演「1.5％的奇蹟」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使在交易大限前積極補強，就是為了力拚睽違9年的季後賽，未料8月一勝難求，苦吞6連敗，大谷翔平與季後賽漸行漸遠，不過日本體育記者三尾圭期盼，天使能夠上演紅雀「1.5％的奇蹟」。

天使在交易大限前宣布不賣掉大谷翔平，為了季後賽大動作補強，天使在交易大限前晉級季後賽的機率有22.7％，不過8月至今一勝難求，苦吞6連敗，目前戰績為56勝57敗，在美聯西區排名第4，落後龍頭遊騎兵10.5場勝差，外卡方面，落後第3名的藍鳥7場勝差，前面還有紅襪、洋基、水手等球隊要超越，季後賽之路十分艱辛，晉級機率只有2.1％。

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日本體育記者三尾圭撰文指出，天使要拿下外卡勢必要拿下90勝，目前還剩49場比賽，至少要繳出34勝15敗、勝率0.694的成績。

天使晉級季後賽的機率看似微乎其微，但過去曾有球隊達成奇蹟壯舉，三尾圭點出2021年的紅雀，他們當時在8月5日前晉級季後賽的機率只有1.5％，不過他們在最關鍵的9月拉出一波17連勝，打出37勝17敗的佳績，成功拿下國聯最後一個外卡名額。

天使總教練奈文（Phil Nevin）在球隊苦吞6連敗時曾表示，每個人都認為天使已經被淘汰了，此時更加要展現不放棄的態度，如今要打進季後賽需要奇蹟，全隊會努力戰鬥到最後一刻。

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