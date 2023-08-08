足球》繼梅西、姆巴佩後 內馬爾也不想留PSG了

傳內馬爾已經告知他的團隊，他不想回到PSG，讓球隊今夏可能一次失去3位巨星。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴黎聖日耳曼（PSG）再度爆出巨星出走的消息，繼之前梅西（Lionel Messi）離隊、姆巴佩（Kylian Mbappe）表態不續約後，現在又傳出內馬爾（Neymar）不想繼續待在PSG了。

根據法國體育媒體《隊報》消息，內馬爾已經告知他的團隊，他今年夏天並不想回到PSG，離開過去6季效力的球隊。如果內馬爾最終真的離開，PSG可能會一次失去3大球星，梅西今年夏天轉戰美國足壇加入邁阿密國際，姆巴佩則是表態下賽季不會續約，讓球隊開始兜售他，而今年夏天的轉會窗口，將會於9月1日截止。

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從2017年以來，內馬爾和姆巴佩聯手已經為PSG奪下5次法甲冠軍，而在效力PSG期間，內馬爾共踢進了82球以及傳出48次助攻，總計職業生涯235場比賽，共踢進了150個進球、送出83次助攻。

至於離開PSG的下一站，內馬爾有可能回到巴塞隆納，知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）透露，內馬爾本人是有意願回去巴塞隆納踢球的，不過《ESPN》記者Jordi Blanco指出，球隊內部對於是否迎回這位巴西巨星，仍然存在著分歧。

此外，先前也曾傳出PSG與英超的曼聯討論內馬爾轉會事宜，不過兩隊並沒有具體的下一步動作。

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