晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》火球男藤浪的直球「進化」了？ 日媒點出關鍵

2023/08/08 10:07

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊日籍投手藤浪晉太郎昨天飆出102.6英里（約165公里），創下旅美日本投手在大聯盟賽場的最速紀錄。日媒《Full-Count》指出，如今藤浪的四縫線速球轉速，比起季初增加了240轉。

藤浪晉太郎昨天登板後援面對大都會，後援1局賞2次三振，沒有失分，收下今年第4次中繼成功，賽後防禦率降至7.76。藤浪晉太郎此戰飆出102.6英里創旅美日籍投手最速，比天使日本球星大谷翔平的101.4英里還要快。

藤浪晉太郎在今年季初表現不佳，被轉任後援角色。日媒《Full-Count》提到，藤浪在4月份的四縫線速球轉速只有1860轉，其平均速度為97英里（約156.1公里），但藤浪在7月份的四縫線速球轉速來到2100轉，期平均速度為99.6英里（約160.1公里）。

藤浪晉太郎在今年4月份的四縫線速球被打擊率為3成23，但在7月份的期間，藤浪的四縫線速球被打擊率僅1成82。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。