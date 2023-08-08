MLB》火球男藤浪的直球「進化」了？ 日媒點出關鍵

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊日籍投手藤浪晉太郎昨天飆出102.6英里（約165公里），創下旅美日本投手在大聯盟賽場的最速紀錄。日媒《Full-Count》指出，如今藤浪的四縫線速球轉速，比起季初增加了240轉。

藤浪晉太郎昨天登板後援面對大都會，後援1局賞2次三振，沒有失分，收下今年第4次中繼成功，賽後防禦率降至7.76。藤浪晉太郎此戰飆出102.6英里創旅美日籍投手最速，比天使日本球星大谷翔平的101.4英里還要快。

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藤浪晉太郎在今年季初表現不佳，被轉任後援角色。日媒《Full-Count》提到，藤浪在4月份的四縫線速球轉速只有1860轉，其平均速度為97英里（約156.1公里），但藤浪在7月份的四縫線速球轉速來到2100轉，期平均速度為99.6英里（約160.1公里）。

藤浪晉太郎在今年4月份的四縫線速球被打擊率為3成23，但在7月份的期間，藤浪的四縫線速球被打擊率僅1成82。

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