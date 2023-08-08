MiLB》守護者高階1A「拳上」神行銷 名字跟白襪明星游擊手一樣就可以免費看球！

守護者高階1A推出「拉米瑞茲感謝週」活動，只要名字和白襪明星游擊手安德森一樣，就招待免費看球。（圖取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近日也發生「拳上事件」，日前守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）與白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）起衝突，兩方清空板凳大打出手，有趣的是，守護者高階1A Lake County Captains行銷團隊反應很快，祭出了「拉米瑞茲感謝週」活動，凡是名字裡面有「Tim」的，就可以免費進場看球。

守護者高階1A為了給大聯盟老大哥出口氣，推出了趣味的「拉米瑞茲感謝週」，主要內容是只要名字裡有「Tim」的球迷入場，就可以在下場對上South Bend Cubs的比賽中，免費在草地席看球，而企劃也有推出全壘打大賽活動，另外穿著拉米瑞茲球衣進場的球迷，也有搭配相關優惠企劃。

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Lake County Captains球隊官方補充，其實不一定只能是「Tim」，包含「Timothy」、「Timmy」等，只要與「Tim」相關的名字都適用，此外也不限定拉米瑞茲球衣，只要是穿著他的相關週邊，都可以參與活動。

稍早大聯盟也對衝突事件公開懲處，當事人安德森禁賽6場，拉米瑞茲禁賽3場，不過兩人都表示會提出上訴。

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