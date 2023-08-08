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MLB》柳賢振4局無安打無失分 狀況絕好調卻因膝蓋中彈傷退

2023/08/08 10:53

柳賢振右膝中彈傷退。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥韓籍左投柳賢振今天先發登板對戰守護者，4局投完繳出無安打無失分的好表現，但卻因右膝遭球吻提前退場休息，目前傷勢狀況不明。

柳賢振去年6月進行韌帶置換手術（Tommy John Surgery），今年8月傷癒復出，日前歸隊首戰面對金鶯，主投5局失4分，也吞下本季首敗。

柳賢振。（法新社）

今天是柳賢振本季第2場先發，在客場對上守護者，柳賢振找回往日身手，前4局未讓對手敲出任何安打，只在4局下投出四壞球保送，讓對手上壘，未料該局岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）的投手強襲球擊中柳賢振右膝，雖然他趕緊接球傳往一壘完成封殺，但也因右膝疼痛倒地不起，最後在隊友攙扶退場。

柳賢振下個半局沒有回歸，而是被提前換下場休息，今天他主投4局用63球，無安打無失分，另有2次三振和1次保送，防禦率降至4.00。

藍鳥靠著小比吉歐（Cavan Biggio）8局上的致勝2分砲，「春天哥」史普林格（George Springer）也在第9局敲安打回保險分，藍鳥終場就以以3：1贏球，近期拉出一波4連勝。

柳賢振右膝中彈傷退。（法新社）

柳賢振右膝中彈傷退。（今日美國）

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