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MLB》張育成整場坐板凳 頂替守游擊的紅襪雷耶斯敲再見滿貫彈

2023/08/08 10:49

紅襪雷耶斯擊出再見滿貫砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在主場面對皇家，台灣好手張育成整場坐板凳沒有上場，頂替守游擊的雷耶斯（Pablo Reyes）此戰單場擊出3支安打，包含擊出再見滿貫砲，幫助紅襪以6比2贏球。

紅襪隊先在第3局靠吉田正尚的高飛犧牲打追回1分，王康納（Connor Wong）在5局下敲二壘安再拿1分。皇家隊在7局上靠賈西亞（Maikel Garcia）的適時安、以及惠特（Bobby Witt Jr.）的二壘安打，單局拿2分追平比數。

9局下紅襪隊在2出局攻占一、二壘，烏里耶斯（Luis Urias）在2好3壞時出棒未被判過半，讓他獲得保送上壘。皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）對一壘審的判決相當不滿，他上場抗議最後被趕出場。

紅襪該半局2出局攻占滿壘，雷耶斯逮中一顆速球，揮出左外野再見滿貫砲，讓紅襪贏得比賽。這是紅襪近9場的第2場勝利。

紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）後援1局賞2K無失分，收下今年第3勝；皇家投手賀南德茲（Carlos Hernandez）投0.2局被敲2安、丟2次保送，失掉4分，吞本季第7敗。

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