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MLB》遭前球員砲轟「毫無規矩」白襪總管嘆休息室內事情不該外洩

2023/08/08 11:47

白襪總管哈恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕從白襪轉戰洋基隊的投手米德爾頓（Keynan Middleton），日前批評前東家白襪的球隊文化毫無規矩，更指有新人在牛棚睡覺。白襪總管哈恩（Rick Hahn）反駁米德爾頓的部分說法。

米德爾頓接受《ESPN》受訪時爆料，目前白襪隊的文化毫無規矩可言，還指有一名新秀在牛棚睡覺，更有其他球員缺席球隊會議和守備訓練。

哈恩和白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）異口同聲說，米德爾頓的說法是不精確的，但兩人都承認，球隊確實面臨一些內部問題，主要是建立一個贏球的文化。

「坦白說，球隊休息室的第一條規則是，『休息室內發生的事情就留在休息室』。」哈恩說，「我非常堅信這個原則，然而，當有個別球員對此提出貶低意見、並公開批評，我覺得有責任作出回應。」

從白襪轉戰洋基隊的投手米德爾頓。（法新社）

哈恩強調，沒有任何一名後援投手在牛棚打瞌睡，但也提到有一名野手有嚴重的睡眠問題，根據醫生的指示，他可以在休息室小睡，「今天早上看到這份報導時，我感到很驚訝。」哈森說，「在整個賽季的任何時候，都沒有出現後援投手在牛棚睡覺的狀況，這是不正確的。」

哈恩提到，選手們曾經違反球隊的規定，他們受到處分，這些處分在典型的棒球政策「休息室內發生的事情就留在休息室內」，並未被公開。哈恩提到，哈恩就是其中一人。

「坦白說，Keynan這樣說有點諷刺，因為我上次與他會面交談是一週前在休息室，他主動找我，為他被Pedro指責的不專業行為道歉。當時我認為這是一次性的。」哈恩說道。

哈恩還指出，米德爾頓被交易紐約洋基前還和他說，他可能會在球季結束後，以自由球員身份回到芝加哥。

米德爾頓今天受訪時僅說，「老實說，我不想再對此發表評論。現在，我唯一的重心是成為洋基隊的一員，展望未來能為洋基隊的一份子，努力拚打進季後賽。」

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