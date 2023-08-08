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T1》從PLG鋼鐵人離開的藍少甫 轉戰台中太陽拚價值

2023/08/08 11:13

藍少甫轉戰台中太陽（台中太陽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕昨天PLG高雄鋼鐵人才宣布不續約的藍少甫，今天他確定將北上投效T1聯盟台中太陽，而他也是台灣白隊的成員，今夏將先征戰瓊斯盃，期盼新賽季能助台中提升戰績。

藍少甫在2021年第1輪第8順位被鋼鐵人選上，新人賽季每場平均可拿6.9分、3籃板，上季出賽28場，平均繳出5.2分、3.7籃板。

太陽總經理汪蔚傑表示：「他是屬於教練團給他機會、給他足夠上場時間就會立即給予球隊反饋的球員，並且藍少甫有很多貢獻度並不是從數據上看得到的，最重要的是面對每天訓練和比賽態度是非常認真和投入的球員，看到他總會與拚勁、正能量與積極聯想在一起，身體素質也夠好，經過兩年職業球賽的鍛鍊三分球命中率也越來越理想，26歲還很年輕還有許多進步的空間，希望新賽季可以打出更好的球風。」

藍少甫表示：「很開心加入台中太陽我會盡我最大的努力來幫助球隊拿下勝利，球隊當中有許多熟悉的前輩包括總教練塔克和控球後衛彭俊諺，這都會讓我更快融入台中太陽隊的體系，並且教練團都有開始與我溝通之後在球隊的定位，幾次溝通之後幫助我非常多，不過目前我要先準備下週瓊斯盃的比賽幫助台灣白隊贏球。」

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