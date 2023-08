MLB》抗議好球帶還學主審拉弓 洋基主帥又被趕出場（影音）

洋基總教練布恩模仿主審拉弓,當場被驅逐出場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日以1:5敗給白襪,季後賽之路越來越遠,而這場比賽在8局上時發生插曲,洋基總教練布恩(Aaron Boone)因不滿主審好球帶上場大動作抗議,甚至還學主審拉弓三振,最終被驅逐出場。

事情發生在8局上,當時洋基僅以1:2落後,打擊區上為沃爾普(Anthony Volpe),白襪當家牛棚蕭(Bryan Shaw)僅用4顆球就讓沃爾普站著被三振,不過洋基總教練布恩對於最後一顆好球有意見,上場找主審狄亞茲(Laz Diaz)抗議,不僅畫線示意球沒通過本壘板上方,還學狄亞茲的拉弓動作,當場就被驅逐。

布恩大動作「模仿秀」引發討論,不過不少球迷認同主審判決,認為這是一顆好球。而布恩這次被趕出去,已經是本季第6次遭到驅逐出場,與紅人總教練貝爾(David Bell)並列全聯盟最多。

Aaron Boone did not hold back before getting ejected from tonight's game



(via @TalkinYanks)pic.twitter.com/Ib0DrJUx76