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MLB》抗議好球帶還學主審拉弓 洋基主帥又被趕出場（影音）

2023/08/08 12:03

洋基總教練布恩模仿主審拉弓，當場被驅逐出場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日以1：5敗給白襪，季後賽之路越來越遠，而這場比賽在8局上時發生插曲，洋基總教練布恩（Aaron Boone）因不滿主審好球帶上場大動作抗議，甚至還學主審拉弓三振，最終被驅逐出場。

事情發生在8局上，當時洋基僅以1：2落後，打擊區上為沃爾普（Anthony Volpe），白襪當家牛棚蕭（Bryan Shaw）僅用4顆球就讓沃爾普站著被三振，不過洋基總教練布恩對於最後一顆好球有意見，上場找主審狄亞茲（Laz Diaz）抗議，不僅畫線示意球沒通過本壘板上方，還學狄亞茲的拉弓動作，當場就被驅逐。

布恩大動作「模仿秀」引發討論，不過不少球迷認同主審判決，認為這是一顆好球。而布恩這次被趕出去，已經是本季第6次遭到驅逐出場，與紅人總教練貝爾（David Bell）並列全聯盟最多。

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