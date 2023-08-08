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桌球》利馬挑戰賽亞軍加持 高承睿排名狂升躍居台灣三哥

2023/08/08 11:31

高承睿（左）在利馬挑戰賽亞軍加持下，世界排名躍居31名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第32週世界排名，18歲小將高承睿在WTT利馬挑戰賽男單亞軍的加持下，排名大漲27名來到31名，再創生涯最佳，也首度超越20歲的馮翊新成為「台灣三哥」。

高承睿在上週的利馬挑戰賽連續擊退孟繁博、阿魯納、羅伯斯、邱黨等好手，直到決賽才遭葡萄牙一哥佛雷塔斯逆轉，和生涯首座成人組WTT賽事冠軍擦身而過，仍進帳280分積分，總積分580分從上週的58名躍升至31名，距離世界排名前30僅一步之遙。奪冠的佛雷塔斯也從30名上升至22名。

上週未參賽的林昀儒排名維持第9、42歲老將莊智淵下滑1名來到26名、馮翊新51名、黃彥誠104名、廖振珽110名。

18歲的楊嘉安上週在成都世大運拿下男單銅牌，但因世大運未列入世界排名積分，排名不升反降，從393名掉到396名。

女單方面，台灣選手變動幅度不大，台灣一姐鄭怡靜仍是第15名，陳思羽下跌3名來到39、簡彤娟59名、李昱諄64名、黃怡樺67名、劉馨尹68名。

奪下利馬挑戰賽女單冠軍的19歲南韓小將申裕斌，從第9名上升至第8名，再創生涯新高。

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