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MLB》千賀滉大6局好投奪第8勝 阿隆索狂轟猛炸助大都會終結6連敗

2023/08/08 12:39

千賀滉大。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場迎戰小熊，日籍強投千賀滉大繳出6局6K失2分的優質好投，再加上「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）單場3安猛打賞，包括雙響砲灌進6分打點，本季32、33轟雙雙出爐，大都會終場以11：2大勝，終結6連敗，8月首勝終於出爐，千賀也收下本季第8勝。

阿隆索首局首打席就砲轟小熊左投史邁利（Drew Smyly），敲出左外野3分砲，助隊先馳得點。千賀滉大在3局上遭遇亂流，被貝林傑（Cody Bellinger）敲出適時安打掉1分，但阿隆索下個半局再回敬一發中外野2分彈，大都會取得5：1領先。

阿隆索。（今日美國）

千賀滉大在5局上2人出局後連續被敲3支安打再掉1分，又是貝林傑敲出適時安打，此役對戰千賀3打數3安打，全隊2分都是他打進來的。

大都會在第6局進帳2分，比賽在第7局因雨短暫中斷，千賀滉大也被換下場休息，他今天主投6局用85球，被敲7安失2分，另外有6次三振和2次保送，防禦率為3.24。

曼迪克（Danny Mendick）在7局下擊出左外野3分彈，助隊以10：2擴大領先優勢，今天雙響砲的阿隆索8局下敲安打回球隊的第11分，此役他單場3安猛打賞，另有2發全壘打，進帳6分打點，大都會終場就以11：2擊敗小熊，主投5局失7分的史邁利苦吞第8敗。

阿隆索在前5個賽季就累積179轟，超越豪爾德（Ryan Howard）的177轟，高居史上第4多，他生涯共累積18場至少2發全壘打的比賽，在隊史僅次於「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的22場和「美國隊長」萊特（David Wright）的21場。

根據《OptaSTATS》資料顯示，阿隆索是大聯盟史上第一位兩週內3度單場繳出至少2發全壘打和5打點的球員。

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