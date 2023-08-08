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羽球》麟洋配連兩站4強世界排名再衝高 戴資穎穩居第4名

2023/08/08 11:53

戴資穎和李洋／王齊麟。（資料照合成圖，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今天將公布最新一週世界排名，連兩週打入超級賽4強的「麟洋配」李洋／王齊麟排名再升2名，而戴資穎依舊安穩居女單第4名。

李洋／王齊麟在日本公開賽成功登頂，世界積分提高至5萬5258分，如今加上澳洲公開賽4強積分，麟洋配最新積分為5萬8678分，排名也從14再升到12名，另一組打進澳洲賽4強的盧敬堯／楊博涵則是名列13席。

女單方面，南韓21歲女將安洗瑩積分10萬3914分，連兩週蟬聯紀錄，她是自1996年方銖賢之後，27年來首位能奪下女單第一的南韓選手，依序是日本山口茜、中國陳雨菲，戴資穎仍落後陳雨菲2830分，想攻上世界前3，就要看21日登場的世界錦標賽能否持續突破。

另外，許玟琪世界排名續居20位，白馭珀同樣不變排在23席，宋碩芸一樣名列28名。

男單部分，台灣一哥周天成第10名，林俊易小降1名居26席，王子維跌1名變29名，蘇力揚升至35名，戚又仁39名，也是生涯首度闖進世界排名前40，如今台灣男單共5人躋身世界前40席，是難得的盛況。

在世大運摘下混雙金牌的葉宏蔚／李佳馨，為了飛往成都比賽放棄澳洲賽征戰，本週排名從16名變成18名，不過還是台灣最具競爭力的混雙組合。

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