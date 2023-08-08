MLB》大谷雙安加盜壘無用 牛棚大放火讓天使苦吞7連敗

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天單場擊出2安，還跑出本第15次盜壘成功。天使隊牛棚在第9局再度放火，單局狂掉6分，最後天使以3比8不敵巨人，天使苦吞本季最長的7連敗。

巨人隊在第4局靠貝利（Patrick Bailey）的適時安打拿到1分，打破平手僵局。前5局打完天使以0比1落後。

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天使隊第6局反攻，大谷翔平敲中外野二壘安，接著2出局後，克隆（C.J. Cron）擊出適時安打追平，讓大谷回來得分追平比數。下一棒的莫尼亞克（Mickey Moniak）敲中外野安打，加上巨人中外野手馬托斯（Luis Matos）發生守備失誤，天使一壘跑者克隆直衝本壘，巨人隊把球回傳至本壘，但巨人捕手貝利發生接球失誤，讓克隆跑回超前分。

大谷翔平。（法新社）

巨人隊在7局上靠戴維斯（J.D. Davis）的陽春砲追平，天使下半局靠倫吉佛的關鍵安打，再度要回領先。第8局巨人打者佩德森（Joc Pederson）擊出中外野深遠飛球，有可能要形成全壘打，被天使中外野手莫尼亞克美技接殺。

天使隊第9局派出終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez），未料他僅投0.1局被敲3安、2次保送（含1次敬遠），就失掉5分，艾斯特維茲吞本季第3敗。這是艾斯特維茲連續兩次救援機會都砸鍋；天使左投路普（Aaron Loup）後援0.2局失1分。

大谷翔平此戰4打數2安，跑回1分，賽後打擊率為3成08，另有1次盜壘成功。

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