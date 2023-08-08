杭州亞運棒球國手廖俊凱指導 台電棒球Fun電營吸310位小學生報名

杭州亞運棒球隊國手、台電游擊手廖俊凱（左），親自指導小朋友揮棒姿勢。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因疫情而停辦3年的「台電棒球Fun電營」終於來了！今天上午在高雄三民高中正式展開，由入選杭州亞運棒球隊的的台電游擊手廖俊凱等人指導，報名第一週就秒殺，吸引310位小學生參加。

睽違3年，「台電棒球Fun電營」今年分別在新北、高雄各辦1場，新北場有145人報名，今天開訓的高雄主場，更吸引310位小二至小六的學生報名，展開為期5天的營隊課程。

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9月下旬即將代表台灣、參加第19屆杭州亞運的棒球國手廖俊凱，本身就是台電棒球隊球員，他今天現身三民高中，親自指導小學生揮棒的姿勢及技巧，他表示很開心可以把自己對棒球的熱血，分享出去！

31歲的廖俊凱是台體大畢業，退伍後投入台電，他曾是2010年世青賽台灣隊冠軍成員，也曾獲選2019年亞錦賽最佳游擊手，並拿到打擊獎。去年有好幾支中職球隊都有聯絡廖俊凱，希望他出來選秀，但廖俊凱在台電已是正職，予以婉拒。

面對杭州亞運賽事，廖俊凱表示，心情還蠻平穩的，「以平常心面對，因為對手更怕我們！」

今天參加「台電棒球Fun電營」的小朋友，除了來自高雄，還有遠從屏東恆春、苗栗竹南、台南安南、永康、雲林斗六、台中太平等地的外縣市小朋友，慕名而來。

來自屏東恆春的郭姓學童家長說，聽聞台電棒球隊的實力，特別訂了高雄的住宿，陪小學3年級的兒子參加。

台電棒球隊臥虎藏龍，總教練為鄭竣哲，30位隊員裡，包括投手謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志，外野手蔡智榆、戴如量都是棒球國手，他們都會下場指導，透過基本傳接球、打擊、守備、分組比賽訓練，讓參與的國小學童5天營隊可以收穫滿滿、回憶滿滿！

今天上午開幕活動，也邀請金潭國小、中正國小、復興國小等高雄在地三級棒球隊教練及校長，一同到場推廣棒球運動，忠孝國小棒球教練陳益圳說，相較於學校體育課的樂樂棒球，「台電棒球Fun電營」更能讓小朋友體驗棒球運動訓練的精髓，與迷人的地方。

因疫情而停辦3年的「台電棒球Fun電營」，今天上午在高雄三民高中正式展開。（記者葛祐豪翻攝）

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