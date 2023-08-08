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MLB》只投0.1局狂失5分讓天使吞7連敗 當家終結者自認狀況好

2023/08/08 14:36

天使終結者艾斯特維茲今天只投0.1局失掉5分，讓天使慘遭逆轉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場迎戰巨人，前8局打完天使隊以3比2領先，未料天使隊牛棚第9局大放火，單局失掉6分，最後以3比8輸球。此戰僅投0.1局失掉5分的天使終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）認為，自己的球威還不錯。

艾斯特維茲在第9局登板，只解決1人，被敲3安、丟2次保送（包含1次敬遠），失掉5分都是自責，這是艾斯特維茲本季第2次砸鍋，吞本季第3敗，賽後防禦率為3.57。接替投球的天使左投路普（Aaron Loup）後援0.2局失1分。

天使隊總教練奈文（Phil Nevin）認為艾斯特維茲已經有些疲勞，但艾斯特維茲自認身體狀況不錯，只是在投球位置上出了一些問題。

天使終結者艾斯特維茲。（今日美國）

「他們今天擊中一些投得不錯的球。」艾斯特維茲表示，「我認為這球威是非常好的，只是也許（可能）位置要更好？但整體而言，我對此感覺很好...沒有人喜歡輸球，但這是體育運動。我們正在經歷一段艱難的時期，我們必須抬起頭來。」

天使隊自從在交易大限後，已經苦吞7連敗，和美聯第3張外卡的勝差已經來到8場。奈文賽後表示，「我們努力打球，為了贏球而戰，輸球時確實很難受。在我們目前的狀況下，連續輸掉這麼多比賽，這很痛苦，但我知道他們明天會如何做。」

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