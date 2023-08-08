中職》台鋼WING STARS啦啦隊報名倒數 9月將舉辦「新秀複賽」

台鋼啦啦隊「Wing Stars」徵選至8月25日截止。（台鋼提供）





〔體育中心／綜合報導〕即將於2024年加入一軍賽事的台鋼雄鷹職業棒球隊，除了選手名單備受矚目，堪稱為球場打造出「最美風景」的啦啦隊陣容，更是許多球迷自台鋼雄鷹成立起就開始注目「嬌」點，自7月底官方釋出以集團為名規劃的「WING STARS」啦啦隊選拔完整賽制及首開先例直接公布正式成員將獲得保障年薪至少50萬元（未含績效分紅、商業合作等）合約後，便創造出廣大議題與期待。

台灣鋼鐵集團為台灣史上首間同時經營籃、足、棒三項職業運動領域企業，除致力於建構優質運動場域、創造城市發展繁榮，近年更以打造「人才永續發展為目標，所以在本次選拔中，刨除以往啦啦隊刻板限制，以不限性別、不限年齡、不限體型、不限國籍方式，加上跳脫單純邀請啦啦隊即戰力加盟思維、祭出超過千萬經費，於選拔至成軍各環節，以打造進軍演藝圈規格投入專業資源，希望能用不一樣的視野，讓啦啦隊僅只限於場邊應援啦啦隊員，而是有機會站上舞台的耀眼明星。

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截至目前為止，已有超過50位喜愛表演、來自不同領域報名者完成報名程序，其中，男性已有4位報名，年齡最小報名者為12歲，除此之外，更有許多臥虎藏龍報名者，如：職業軍人、國家級代表隊教練、偶像團體成員、人氣直播主、網路節目主持人等。因為看見大眾對於舞台表演熱忱，台灣鋼鐵集團決定擴大「新秀複賽」入選人數，讓大部分報名者都能站在舞台上，向評審委員展現最好樣貌，獲得面對面爭取成為WING STARS機會。

台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔第二階段「新秀複賽」，預計於9月16、17、23日於高苑科大辦理，將邀請運動、演藝與行銷界專業領域評審團，進行為期三天、一對一評選，新秀複賽入圍者，即將進入由專業師資聯手打造第三階段「專屬培訓」，而培訓結束後，「正式決選」將由名人、專業評審及現場觀眾共同驗收培訓成果，於正式亮相前，還將共同赴韓國集訓。最終正式入選的WING STARS，除了擔任台鋼雄鷹職業棒球隊、台鋼獵鷹職業籃球隊應援，台灣鋼鐵集團也將運用集團資源，為正式成員規劃演藝經紀方向，創造更多發光發熱的機會。

台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔網路報名即將於8月25日截止，歡迎熱愛演出但還在尋找舞台的表演者們，還有2週報名機會，與台灣鋼鐵集團一同成為與眾不同的「WING STARS！詳情請上「WING STARS」粉絲專頁查詢。

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