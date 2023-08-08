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U12世界盃少棒賽圓滿落幕 黃偉哲這句話「釣」出賴清德回應

2023/08/08 14:01

U12世界盃少棒賽圓滿落幕，台南市長黃偉哲發臉文感謝所有參與團隊，並特別提到時任市長的副總統賴清德啟動亞太棒球村建設計劃。 （擷自黃偉哲臉書）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕U12世界盃少棒賽圓滿落幕，台南市長黃偉哲發臉文感謝並向所有幕後英雄致敬。他在文中提到，世界棒壘球聯盟（WBSC）祕書長 Ms. Beng Choo LOW向他說：「謝謝台南，為U12打造這麼好的球場。」他也要「謝謝賴清德前市長，以及所有為亞太棒球村付出的同仁們」。此文一貼，賴清德今（8）日也上來留言「我們都是 Team Taiwan」！

賴清德留言說，很高興能看到亞太棒球村的成果，這是推廣棒球運動、支持台灣爭取國際級賽事的有力基礎。

希望每個熱愛棒球的朋友，都能在主場追逐夢想，「一起讓台灣的運動環境變得更好，我們都是 Team Taiwan」。黃偉哲則回貼「中央地方攜手同心，Team Taiwan 向世界前行 」。

黃偉哲發臉文並貼上賴清德時任市長主持亞太棒球村第1期新建工程動工典禮的照片。黃偉哲說，棒球一直都是台灣民眾所熱愛的球類運動，許多球迷朋友，都曾有過熬夜貼著收音機、守在電視和電腦手機前，只為能同步掌握遠方比賽實況的經驗；在現場觀戰的人，相信心中都有1個足以比擬王建民拿下單季19勝，或是陳金鋒從達比修手中打出逆轉兩分砲的經典場景。

黃偉哲表示，熱愛棒球的賴前市長，和所有球迷朋友一樣，都希望能夠為台灣的棒球環境，特別是基層3級棒球，多做一些事情。於是在2012年，台南啟動亞太棒球村建設計畫，克服許多挑戰，也在他任內2019年完成第1期的少棒正副球場工程，也讓U12世界盃少棒錦標賽在台南順利進行。

黃偉哲表示，明年成棒主球場將會完工，亞太棒球村和許多市政建設一樣，需要時間來證明它的價值，時間也會證明我們當初的堅持。2025年、2027年世界盃少棒賽同樣會在台南舉行，歡迎球迷們再次進場為台灣小將們加油。

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