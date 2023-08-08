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夏季甲子園 佐佐木麟太郎猛打賞助花卷東晉級

2023/08/08 15:18

花卷東高校「怪物高中生」強打佐佐木麟太郎。（產經體育提供）

〔中央社〕第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天進行第3天賽事，大谷翔平學弟、「怪物高中生」強打佐佐木麟太郎單場3安，「猛打賞」助花卷東高校擊敗宇部鴻城高校。

今年夏季甲子園共有49所高校參賽，從8月6日起在阪神甲子園球場展開包括休息日在內的17天激烈賽事。

岩手縣花卷東高校（簡稱花卷東）今天出賽山口縣宇部鴻城高校（簡稱宇部鴻城），4局下連攻3分取得3比0領先後，5局下再添1分；宇部鴻城直到9局上才得到1分，終場以1比4輸給花卷東。

佐佐木麟太郎今天表現亮眼，繳出3打數3安打1分打點的「猛打賞」，另有一個打席遭故意四壞球保送，4打席全數上壘。

這次是佐佐木麟太郎首度在夏季甲子園出賽，他目前高中生涯總計已敲出140支全壘打，居日本高中生紀錄之冠，強打能力被譽為「怪物高中生」，且全壘打紀錄仍將持續向上推升。

日本每日體育、朝日新聞報導，佐佐木麟太郎184公分的身高搭配113公斤的體重，「巨漢」體格豪邁揮棒相當具魅力。

不過，佐佐木麟太郎在甲子園球場卻有過痛苦回憶。他2022年在春季甲子園首度踏上期待已久的舞台，首戰4打數無安打還吞兩K，花卷東終場敗北打包回家。

但他今天再度站上甲子園球場的打擊區，首打席安打就開張，接著又在4局及7局分別各敲一支安打。

佐佐木麟太郎今天助球隊拿下睽違8年的夏季甲子園勝利後說：「我不會堅持一定要敲全壘打，是為了球隊獲勝作出貢獻而打擊，僅此而已。」

北北海道（北海道北部地區）的克拉克紀念國際高校（簡稱克拉克國際），今天以7比1輕取群馬縣前橋商業高校，拿到4度闖進春季及夏季甲子園的首場勝利。

對於克拉克國際將在第2輪賽事對上花卷東，克拉克國際67歲監督佐佐木（啟）司說，「很期待，對方陣中有佐佐木麟太郎，我們會努力打出好成績」。

談到屆時要如何因應強打佐佐木麟太郎，佐佐木（啟）司說，可能會採取「申告敬遠」（故意四壞球保送）也說不定，「即使是滿壘情況下也會」。

他說，滿壘時故意四壞球保送讓對手得一分也好，「也許是在夏季甲子園才會採用這種大膽的戰術來比賽」。1120808

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