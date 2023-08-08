晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世大運》台灣隊獲46面獎牌 預計發出3255萬國光獎金

2023/08/08 16:06

混雙葉宏蔚、李佳馨奪金牌。（資料照，大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕成都世大運今天落幕，台灣隊本屆斬獲10金、17銀、19銅，締造境外參加世大運最佳成績，按照國光獎章辦法，奪牌選手共獲得3255萬台幣國光獎金，其中羽球隊成為拿下最多獎金的隊伍，更勝最大獎牌庫網球隊。

世大運國光獎章屬第三等，金牌三等一級可拿60萬台幣，銀牌三等二級獲30萬台幣，銅牌三等三級進帳15萬台幣。此外，田徑、體操（包括競技體操、韻律體操）、游泳獲得1.5倍加成，金牌獎金變成90萬台幣。

台灣本屆最大獎牌庫是網球，獲5金、1銀、1銅牌，5金是混雙、男雙、女雙、男團及女團摘下，整隊收下885萬。

不過，拿最多國光獎金是羽球隊，本屆斬獲2金、1銀、1銅牌就拿945萬，畢竟混合團體金牌是全隊12人都有獎金可拿，就進帳720萬，加上混雙混雙葉宏蔚、李佳馨金牌各拿60萬，混雙銀牌李芳至、鄧淳薰各45萬，許玟琪女單銅牌15萬。

加成部分，體操李智凱鞍馬金牌90萬，曾為聖跳馬銀牌45萬，蕭佑然鞍馬銅牌22.5萬；田徑彭名揚400公尺跨欄金牌90萬、跳高銀牌傅兆玄45萬、跳遠銀牌文華佑45萬、蔡維智跳高銅牌22.5萬、林佳興跳遠銅牌22.5萬，游泳王冠閎、王星皓兩面銀牌，各自進帳45萬，韻律體操拿下團體3帶2球銅牌，5位選手各拿22.5萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。