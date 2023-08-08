世大運》台灣隊獲46面獎牌 預計發出3255萬國光獎金

混雙葉宏蔚、李佳馨奪金牌。（資料照，大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕成都世大運今天落幕，台灣隊本屆斬獲10金、17銀、19銅，締造境外參加世大運最佳成績，按照國光獎章辦法，奪牌選手共獲得3255萬台幣國光獎金，其中羽球隊成為拿下最多獎金的隊伍，更勝最大獎牌庫網球隊。

世大運國光獎章屬第三等，金牌三等一級可拿60萬台幣，銀牌三等二級獲30萬台幣，銅牌三等三級進帳15萬台幣。此外，田徑、體操（包括競技體操、韻律體操）、游泳獲得1.5倍加成，金牌獎金變成90萬台幣。

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台灣本屆最大獎牌庫是網球，獲5金、1銀、1銅牌，5金是混雙、男雙、女雙、男團及女團摘下，整隊收下885萬。

不過，拿最多國光獎金是羽球隊，本屆斬獲2金、1銀、1銅牌就拿945萬，畢竟混合團體金牌是全隊12人都有獎金可拿，就進帳720萬，加上混雙混雙葉宏蔚、李佳馨金牌各拿60萬，混雙銀牌李芳至、鄧淳薰各45萬，許玟琪女單銅牌15萬。

加成部分，體操李智凱鞍馬金牌90萬，曾為聖跳馬銀牌45萬，蕭佑然鞍馬銅牌22.5萬；田徑彭名揚400公尺跨欄金牌90萬、跳高銀牌傅兆玄45萬、跳遠銀牌文華佑45萬、蔡維智跳高銅牌22.5萬、林佳興跳遠銅牌22.5萬，游泳王冠閎、王星皓兩面銀牌，各自進帳45萬，韻律體操拿下團體3帶2球銅牌，5位選手各拿22.5萬。

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