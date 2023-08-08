晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅襪游擊手再見滿貫創紀錄獲主帥大讚 美媒：張育成危險了...

2023/08/08 16:49

張育成。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今靠著頂替我國好手張育成先發游擊的雷耶斯（Pablo Reyes）擊出再見滿貫砲，終於中止近期4連敗的低潮，雷耶斯此役繳出猛打賞締造史無前例紀錄，獲得紅襪總教練大讚。更有美媒指出，在雷耶斯的好表現下，張育成的地位恐怕更加危險。

雷耶斯今天4打數3安打，根據數據網站《OptaSTATS》指出，雷耶斯今打出3支或以上安打，回到本壘攻下至少3分，擊出至少2支長打，有盜壘成功紀錄，並擊出再見滿貫砲，在大聯盟史上從來沒有人在單場比賽內繳出這樣的表現。

「他是很不錯的小子，能待在大聯盟是有原因的。」紅襪主帥柯拉（Alex Cora）盛讚雷耶斯，「我們喜歡他在調度上的靈活性，還有他面對左投的打擊，今晚你更看到他對右投時也能保護自己的好球帶。他是個優秀的球員，在內野中線表現出色，策動了幾次雙殺，這對他來說是場很棒的比賽，我為他感到驕傲。」

隨著明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）將於明天歸隊，紅襪必須從40人名單中剔除一人，美媒《運動畫刊》認為，目前張育成成為最有可能被淘汰的候選人。《The Athletic》則指出，無論紅襪最終選擇使用張育成或雷耶斯，由於史托瑞在守備上仍需找手感，因此最後留下的球員都還是會獲得上場時間。

現年29歲的雷耶斯在5月時透過現金交易從運動家小聯盟來到紅襪，本季他在大聯盟打擊率為0.312，累積1轟與13分打點，進攻指數為0.773；27歲的張育成本季打出6轟，有18分打點，打擊率0.162，進攻指數0.552。

雷耶斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。