MLB》紅襪游擊手再見滿貫創紀錄獲主帥大讚 美媒：張育成危險了...

張育成。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今靠著頂替我國好手張育成先發游擊的雷耶斯（Pablo Reyes）擊出再見滿貫砲，終於中止近期4連敗的低潮，雷耶斯此役繳出猛打賞締造史無前例紀錄，獲得紅襪總教練大讚。更有美媒指出，在雷耶斯的好表現下，張育成的地位恐怕更加危險。

雷耶斯今天4打數3安打，根據數據網站《OptaSTATS》指出，雷耶斯今打出3支或以上安打，回到本壘攻下至少3分，擊出至少2支長打，有盜壘成功紀錄，並擊出再見滿貫砲，在大聯盟史上從來沒有人在單場比賽內繳出這樣的表現。

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「他是很不錯的小子，能待在大聯盟是有原因的。」紅襪主帥柯拉（Alex Cora）盛讚雷耶斯，「我們喜歡他在調度上的靈活性，還有他面對左投的打擊，今晚你更看到他對右投時也能保護自己的好球帶。他是個優秀的球員，在內野中線表現出色，策動了幾次雙殺，這對他來說是場很棒的比賽，我為他感到驕傲。」

隨著明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）將於明天歸隊，紅襪必須從40人名單中剔除一人，美媒《運動畫刊》認為，目前張育成成為最有可能被淘汰的候選人。《The Athletic》則指出，無論紅襪最終選擇使用張育成或雷耶斯，由於史托瑞在守備上仍需找手感，因此最後留下的球員都還是會獲得上場時間。

現年29歲的雷耶斯在5月時透過現金交易從運動家小聯盟來到紅襪，本季他在大聯盟打擊率為0.312，累積1轟與13分打點，進攻指數為0.773；27歲的張育成本季打出6轟，有18分打點，打擊率0.162，進攻指數0.552。

雷耶斯。（美聯社）

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