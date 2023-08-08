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MLB》洋基牛棚大將失分後「這舉動」嚇壞隊友 92億王牌：他有病

2023/08/08 17:58

坎利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕職棒場上，球員表現不佳時會以各種方式發洩情緒，摔球具、踹飲料桶，甚至像「老爹」歐提茲（David Ortiz）直接拿球棒把電話打爛都早已見怪不怪。然而對洋基後援投手坎利（Tommy Kahnle）來說，他的發洩方式非常獨特，甚至還嚇壞不少隊友。

《紐約每日新聞》報導，34歲的坎利在失分後（即便是非自責分），他會拿出剃刀，把身上所有毛髮刮得一乾二淨。隊友金（Michael King）與施密特（Clarke Schmidt）受訪時就表示，他們在明星賽前就曾目睹這離奇景象。

「某天我走進更衣室，然後—我是說整個身體，從腰部以上。」今回憶起小聯盟時期的狀況，「他（坎利）身上全塗滿刮鬍膏，他把全身都剃得乾淨溜溜。我當下整個傻眼問他這啥情況，他說那是種懲罰，因為你還是想要在身上留點毛髮。」

「剛加入球隊時，大家可能覺得我太超過，但看得出來，隊友跟我相處久後也逐漸喜歡上這種氛圍，這令人保持輕鬆的心情，還能逗他們開心。」坎利表示，這習慣從他大學時期就開始養成。他甚至每天都會這麼做，還強調除了雙腿外，會剃光身體其餘部份，更直言洋基鐵定非常喜歡他如此遵守球團的整潔規範（洋基禁止球員蓄鬍）。

但顯然洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）並不買單，對於坎利的怪癖，柯爾簡單答道，「這傢伙是個神經病！」

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