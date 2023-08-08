晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

女足世界盃》為國「賣身」 今生無悔

2023/08/08 17:51

澳洲名將麥戈文曾拍攝全裸月曆。（取自推特）

特約作者:傑拉德

德國女足格溫（Giulia Gwinn）在世界盃拒絕成人雜誌的邀請，拍攝裸體照片;二十四年前拍攝全裸月曆的澳洲名將麥戈文（Tracie McGovern）則揚言:「今生無悔。」

今日，澳洲女子隊悉數是全職球員，但在20多年前就截然不同，大部份國腳也需要為三餐在球場外打工，甚至要為國家隊籌募比賽經費。現年45歲的麥戈文 （McGovern）與多名隊友，於1999年拍下全裸月曆，藉此應付2000年雪梨奧運 ，轟動一時（可惜她最終因傷錯過奧運）。

「當時，朋友和家人都支持我的決定，即使月曆來出的效果不太理想，但我們 在拍攝時也很開心。」麥戈文（McGovern）憶述當年曾被女權主義者批評物化 女性，「我尊重任何意見，而且並非全隊也參與其中，時至今日，我仍被稱為 『1月小姐』，哈哈!」

二十四年後，當年有份拍攝的隊友大都拒絕再談往事，唯獨麥戈文 （McGovern）敢於回應:「這是非常具爭議的事情，我的初心只是面對自己， 以前有人認為女生肌肉發達不好看，但我不以為然，運動員也有運動員的美，掛靴後，她從事礦業工作，也保留了當時的月曆，更大方與子女分享，「孩子笑言，媽，你的屁股與當年不一樣了。」有時候，坦誠面對自己和面對過去，比起在場上殺退千軍萬馬，需要更大的勇氣。

話說回來，格溫（Gwinn）為了世界盃而婉拒《花花公子》的邀請，可惜事與 願違，這名中場最終因傷無緣本屆世界盃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。