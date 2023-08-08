女足世界盃》為國「賣身」 今生無悔

澳洲名將麥戈文曾拍攝全裸月曆。（取自推特）

特約作者:傑拉德

德國女足格溫（Giulia Gwinn）在世界盃拒絕成人雜誌的邀請，拍攝裸體照片;二十四年前拍攝全裸月曆的澳洲名將麥戈文（Tracie McGovern）則揚言:「今生無悔。」

今日，澳洲女子隊悉數是全職球員，但在20多年前就截然不同，大部份國腳也需要為三餐在球場外打工，甚至要為國家隊籌募比賽經費。現年45歲的麥戈文 （McGovern）與多名隊友，於1999年拍下全裸月曆，藉此應付2000年雪梨奧運 ，轟動一時（可惜她最終因傷錯過奧運）。

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「當時，朋友和家人都支持我的決定，即使月曆來出的效果不太理想，但我們 在拍攝時也很開心。」麥戈文（McGovern）憶述當年曾被女權主義者批評物化 女性，「我尊重任何意見，而且並非全隊也參與其中，時至今日，我仍被稱為 『1月小姐』，哈哈!」

二十四年後，當年有份拍攝的隊友大都拒絕再談往事，唯獨麥戈文 （McGovern）敢於回應:「這是非常具爭議的事情，我的初心只是面對自己， 以前有人認為女生肌肉發達不好看，但我不以為然，運動員也有運動員的美，掛靴後，她從事礦業工作，也保留了當時的月曆，更大方與子女分享，「孩子笑言，媽，你的屁股與當年不一樣了。」有時候，坦誠面對自己和面對過去，比起在場上殺退千軍萬馬，需要更大的勇氣。

話說回來，格溫（Gwinn）為了世界盃而婉拒《花花公子》的邀請，可惜事與 願違，這名中場最終因傷無緣本屆世界盃。

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