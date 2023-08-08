世大運武術》拳頭師傅的孫女 林千禧世大運摘銅親友與有榮焉

雲林子弟林千禧在2023年成都世大運摘下長拳銅牌，古坑阿公家門前貼滿祝賀紅紙。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林子弟林千禧在今年成都世界大學運動會女子長拳項目摘下銅牌，昨天光榮歸國，許多地方民代、親友前往張貼紅紙祝賀，林媽媽林素嬌開心說，父親是拳頭師傅當初為傳承家族武術讓千禧習武，感謝全國、縣內國武術老師的指導才有這樣的佳績。

林千禧指出，因為不想到安親班6歲開始學武術，剛開始有點排斥，交到朋友後越學越有趣，專項為長拳，這次是第一次參加國際賽事，賽前緊張失眠、沒胃口，多次在心中提醒自己平常心，不過比賽當天還是超級緊張，早上勉強自己吃一點麵包才能應戰。

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林千禧說，目前全力準備10月將在台南舉行的全國運動會，希望能有好成績。

林素嬌是正心中學體育老師，她表示，因為父親是拳頭師，千禧又繼承她姓林，心想根不能斷，加上她不想去安親班，就送她去學基礎國術，後來正心中學成立國武術校隊，今年邁入第13年，對外比賽表現亮眼。

林素嬌說，千禧喜歡武術國中二時轉學到苗栗福興武術國中小學就讀，接受更專業的訓練，大學考上國立體育大學技擊運動技術學系，由中華民國國武術總會栽培，搭配雲林縣國武術委員會主委蘇金淼指導。

林素嬌表示，千禧有次比賽在最後出現小失誤跌坐在地上，那次之後不敢看她比賽，只要她上場就去廁所躲起來，這次世大運她也是在摘銅後才敢看比賽影片。

林素嬌指出，感謝所有人的幫助，千禧才能有這樣的成績，全家人都好開心，這也是最好的父親節禮物。

雲林子弟林千禧在2023年成都世大運摘下長拳銅牌，媽媽林素嬌及爸爸開心說，這是最好的父親節禮物。（記者黃淑莉攝）

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