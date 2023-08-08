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世大運跆拳道》彰師大本屆摘2銀、2銅 盼未來運科加入再創佳績

2023/08/08 17:40

彰師大跆拳道隊教練蘇泰源（右1）代表致贈禮物給極速超跑執行董事周哲男（右3）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕國立彰化師範大學跆拳道隊選手今年參與成都世大運表現出色，蘇柏亞、鍾俊傑摘下銀牌，馬婷霞和邱晧祐進帳銅牌，極速超跑執行董事周哲男頒發獎金鼓勵選手，期許他們未來能續繳佳績。

對於這次彰師大選手在世大運的表現，彰師大教練蘇泰源認為，有些選手表現在出乎意料之外，「像是俊傑他自己有掌握住狀況，但柏亞、晧祐比較可惜一點，當初我們設定是金牌，可能在緊要關鍵沒有掌握好，事實上大家實力都不會差很多，之後調整一下，晧祐在亞運也很有機會。」

極速超跑集團跨界與跆拳道合作，自2019年起贊助彰師大，並提供訓練資源，包括參與國際賽、移地訓練、更新軟、硬體設備、聘請外師等費用。過去也曾是跆拳道選手的周哲男近年來積極投入運動，包含賽車、女排還有跆拳道等，他說：「自己經營企業後，除了嘗試不同運動外，其實有機會幫助運動員，是展現熱愛運動的方式。」

周哲男認為，台灣跆拳道這項目在國際賽成績不錯，但相較於其他運動，平常在國內比較首受到矚目，「企業做得到的範圍內，我們盡可能去協助 ，希望這項目可以越來越強。」有感於別國發展跆拳道持續進步，周哲男預計協助彰師大持續加強運科部分，給予運動員更科學化的訓練方式。

極速超跑女排和彰師大跆拳道隊。（記者粘藐云攝）

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