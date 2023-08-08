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世大運》南市籍選手勇奪1銀4銅 市長黃偉哲：持續給予充實發展資源

2023/08/08 17:55

南市桌球好手楊子儀奪男子團體組銀牌。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市選手於今年成都世界大學運動會大放異彩，奪得1面銀牌及4面銅牌的佳績，在國際競技舞台上展現實力，為台灣爭光，也為南市綻放閃亮。

南市體育局表示，本屆世界大學運動會中，桌球好手楊子儀、黃彥誠勇奪男子團體組銀牌，黃愉偼榮獲女子團體組銅牌，在球場上的精湛球技，揮出了屬於臺南市的榮耀；跆拳道好手馬婷霞、徐晧祐、徐語澤分別奪得女子73公斤以上級、男子63公斤級、品勢混合團體賽銅牌的佳績，經過長時間的努力訓練及不懈努力，讓來自世界各國的運動選手看見台南選手的實力，也充分展現屬於台南的熱情與光彩。

台南市長黃偉哲表示，台南長期深耕競技運動發展，重視區域性3級銜接培訓制度，讓選手可以從小激發體育潛能，市府將會持續給予充實的體育發展資源，讓選手無後顧之憂投入培訓。

南市體育局長陳良乾說，選手的培訓，不僅有賴於教練的付出與指導，行政端的支持，也是不可或缺的一環。本屆世界大學運動會中，南市選手能夠締造佳績，不僅是選手個人的努力，教練的訓練亦功不可沒，這份榮耀的肯定，不但鼓勵選手往自己專長的運動領域持續精進，亦促進台南體育發展。

南市體育局表示，緊接上場的是杭州第19屆亞洲運動會，以及睽違16年再度由南市承辦2023年全國運動會，歡迎全台各地民眾一同關注賽事，號召民眾一同為選手加油打氣。

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