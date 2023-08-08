女足世界盃》經過核災難洗禮的大和撫子──遠藤純

遠藤純。（法新社）

特約作者:傑拉德

一把粉紅色短髮，左腳純熟，射術出眾，日本女足的前線利刀遠藤純親身感受過核災難的禍害，差一點就離開足壇，但最終被上一代「大和撫子」感染，選擇了一條難行的路。

2011年日本福島發生核事故，超過16萬人流離失所，當年只有10歲的遠藤純也 是受到影響。她是土生土長的福島人，住所距離意外地點100公里，事發後學校 一度禁止學生進行戶外活動。

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「我們沒能在戶外踢球，只能留在室內，想不到會因禍得福，因為我喜歡盤扭，室內足球令我的技術更加上乘。」她承認那道禁令像刀一樣刺進心坎，「我想過離開，但日本女足奪得世界盃後，令我憧憬自己有一天，也能站在她們的位置。」

悠悠之口沒能避開，對小女生而言尤其痛苦，遠藤純憶述當年客場作賽時，與 隊友飽受歧視，「那時候，人們不敢買福島出產的食物，當我們作客時也會受 到奇異的目光注視，甚至嘲諷我們會把輻射帶給她們。」上屆世界盃，這名福 島姑娘已經躋身國家隊，4場比賽有3場披甲，更是當時陣中最年輕國腳，並在 去年遠赴海外聯賽。

遠藤純目前效力美職聯的天使城隊，代表國家隊超過30次，本屆女足世界盃也 是主力，並且已為日本進了1球，「十二年前的世界盃，我和家人晚上起床看球 ，見證國家隊成為首支來自亞洲的世界冠軍，改變了我一輩子。」每個人都有 痛苦的回憶，但那些回憶已經是過去式。

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