世大運》跆拳道0面金牌中斷紀錄 台灣總教練有話說

羅嘉翎（藍色護具）。（資料照，大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣跆拳道代表隊在獎牌榜總撐起半邊天，本屆在成都世大運也勇奪6銀、4銅，但對打、品勢都一金難求，中斷連8屆奪金紀錄，為接下來將登場的杭州亞運爭金之路敲響警訊。

跆拳道在對打拿下5銀、3銅，品勢1銀、1銅，共10面獎牌，總教練廖家興坦言，沒有金牌確實可惜，面對缺失都該檢討，但各國實力頂尖，技術不斷提升，奧運、世錦賽的奪牌選手傾巢而出，台灣仍在個人對打項目的獎牌數創下歷年最佳。

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被視為奪金熱門的羅嘉翎，這次在世大運女子57公斤決賽抱憾奪銀，成為最令人意外的結果，但她的對手南韓金允珍是2016年世錦賽及上屆拿坡里世大運金牌得主，廖家興表示，兩人都熟悉彼此，在實力旗鼓相當情況下，還是得看臨場發揮，「比賽就是有輸有贏，就是太想贏而過於急躁。」

值得觀察的是，傳統勁旅南韓過去也是金牌製造機，但這次在對打只有2金進帳，奪金版圖也開始移動，中國、伊朗成為爭金的強勁對手，歐洲勢力也竄出，除了有身材優勢，還有能參賽累積經驗值的機會。

廖家興指出，現在選才不易，許多有出色身材條件的選手可能都投入其他運動，所以台灣跆拳道在國際賽較無身材優勢，「這次中國、伊朗的選手甚至有的都高我們一顆頭！」

此外，歐洲各國有地緣便利性，各國好手交手機會多，經驗值也能提升，廖家興表示，台灣要出國比賽較不容易，也不是每位選手都有參賽機會，因此在節奏、比賽適應性和臨場發揮就會有落差。

這次世大運除了羅嘉翎之外，徐晧祐在男子63公斤級奪銀，邱義睿68公斤級鍍銅，3人也將征戰杭州亞運，執掌亞運跆拳道培訓隊的總教練劉祖蔭表示，這次世大運都是汲取經驗的好機會，因為幾乎所有潛在競爭對手都有參賽，除了賽後檢討比賽內容缺失，下週也將邀請南韓職業隊來台，透過友誼賽的對抗持續修正問題。

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