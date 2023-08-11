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MiLB》林昱珉多次化險為夷繳5局好投 農場排名飆進前5

2023/08/11 11:54

林昱珉。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台灣小將林昱珉今迎來2A本季第5場先發，雖然包含上次發連兩戰遭到對手全壘打狙擊，此役控球也未達理想狀態，但仍多次化解危機，最終繳出5局失2分的好投，同時他的農場排名也再度上升。

響尾蛇2A今碰上道奇2A，林昱珉開賽率先投出保送，不過也隨即送出三振，並靠隊友牽制抓下跑壘者。2局下連抓2出局後遭到對手陽春砲狙擊，接著又被擊出2支一壘安打，所幸他及時回穩讓打者擊出飛球出局，度過該局危機。

3局下，林昱珉在1出局後控球出現不穩，連續投出2次四壞球保送，但他接連讓打者擊出滾地球與飛球出局。4局下林昱珉用11球上演三上三下，也再送出1次三振。5下再度面臨危機，1出局時投出觸身球保送後又被敲安，並被對手擊出高飛犧牲打掉分，林昱珉再花1球抓下第三個出局數，也完成今日投球任務。

此役林昱珉主投5局被擊出4支安打，投出2次三振、3次四壞保送與1次觸身球，失掉2分自責分，賽後防禦率降至4.50。雖然連兩次先發都挨轟，但所屬的德州聯盟（Texas League）偏向打者聯盟，有別於上場狂失6分，林昱珉今日數度化險為夷，及時止血。

根據大聯盟官網顯示，林昱珉再響尾蛇的農場排名也再度上升，去年沒有進榜的他在6月時首度衝進前10，如今一口氣竄升至第5，在投手則排名第2。

另一位效力巨人新人聯盟的台灣旅美好手李晨薰，今先發對上釀酒人狀況不佳，僅投1.2局被敲4支安打，投出2次三振與1次四壞保送，吞下本季首敗，賽後防禦率15.19。

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