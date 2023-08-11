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MLB》道奇王牌克蕭好投宣告強勢回歸 1罕見武器引官網關注（影音）

2023/08/11 13:06

克蕭傷癒復出。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與洛磯交手，陣中王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）傷癒復出，主投5局僅失1分，道奇終場以2：1拿下勝利，克蕭無關勝負。

上次先發已經要追溯至美國時間6月27日的克蕭，歷經肩膀傷勢後終於在今天復出，主投5局僅在第5局被蒙特羅（Elehuris Montero）敲出陽春砲，失掉唯一一分，一共僅挨3安、另有4K無保送，防禦率2.51。

克蕭今總共用了67球，其中45球為好球，滑球用了27球佔最多的40%，另外速球26球，值得一提的是，克蕭今天也投了3球變速球，包括在2局讓蒙特羅站著不動遭三振。

大聯盟官網指出，克蕭在今天之前本季僅投8記變速球，2022年至今僅19球，上一次克蕭用變速球三振打者，更已經要追溯至2018年5月31日，面對費城人打者赫南德茲（César Hernández）。

道奇在7局靠馬恩西（Max Muncy）的陽春砲扳平戰局，8局馬恩西在滿壘時選到保送、擠回超前分，道奇終場就以1分差逆轉洛磯，搶下系列賽首勝，近期寫下5連勝。

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