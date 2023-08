MLB》道奇王牌克蕭好投宣告強勢回歸 1罕見武器引官網關注（影音）

克蕭傷癒復出。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今與洛磯交手,陣中王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)傷癒復出,主投5局僅失1分,道奇終場以2:1拿下勝利,克蕭無關勝負。

上次先發已經要追溯至美國時間6月27日的克蕭,歷經肩膀傷勢後終於在今天復出,主投5局僅在第5局被蒙特羅(Elehuris Montero)敲出陽春砲,失掉唯一一分,一共僅挨3安、另有4K無保送,防禦率2.51。

克蕭今總共用了67球,其中45球為好球,滑球用了27球佔最多的40%,另外速球26球,值得一提的是,克蕭今天也投了3球變速球,包括在2局讓蒙特羅站著不動遭三振。

大聯盟官網指出,克蕭在今天之前本季僅投8記變速球,2022年至今僅19球,上一次克蕭用變速球三振打者,更已經要追溯至2018年5月31日,面對費城人打者赫南德茲(César Hernández)。

道奇在7局靠馬恩西(Max Muncy)的陽春砲扳平戰局,8局馬恩西在滿壘時選到保送、擠回超前分,道奇終場就以1分差逆轉洛磯,搶下系列賽首勝,近期寫下5連勝。

