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MLB》同享相同DNA與ERA？官網點出巨人雙胞胎兄弟檔奇葩數據

2023/08/11 12:29

羅傑斯兄弟檔，左為Taylor，右為Tyler。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人開季前簽下網羅牛棚左投T.羅傑斯（Taylor Rogers），與雙胞胎弟弟T.羅傑斯（Tyler Rogers）當隊友，他們兩人本季皆表現出色，不過大聯盟官網卻發現了兄弟檔的奇特數據，直言這充滿詩意，也超越了可以解釋的範疇。

本季巨人已經打了115場比賽，弟弟Tyler目前防禦率為2.54，投出45次三振，每局被上壘率1.09；哥哥Taylor目前防禦率2.52，投出46次三振，每局被上壘率1.09，兩人成績竟如出一轍。官網指出，這僅是羅傑斯兄弟首度於同隊效力，他們都以後援登板超過40場，因此這並不是小樣本數據。

不過官網仍點出兩人數據不同之處，右手低肩側投的弟弟Tyler使用率較頻繁，但三振率較低，本季K9值僅7.1；左投的哥哥Taylor的K9值則為10.5，這使他即便比弟弟少投17.1局，兩人所呈現的三振數仍舊相當接近。

羅傑斯兄弟檔能否維持如此相似的成績至季末仍有待觀察，但這幾乎是不可能的任務，但官網也表示，若兩人成功做到的話，這可能是繼前運動家外野手K.戴維斯（Kheis Davis）連續4年繳出0.247打擊率後，球隊最酷的「奇怪統計數據」。

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